Türk ressamlardan Ukrayna'ya çıkarma

18.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:41

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ünlü ressam Bedri Baykam'ın küratörlüğünü üstlendiği ve 26 Türk sanatçının yer aldığı sergi kapılarını açtı.

Ukrayna Ulusal Sanatlar Akademisi Modern Sanat Araştırma Enstitüsü'nün sergi salonunda, ünlü ressam Bedri Baykam'ın küratörlüğünü üstlendiği ve 26 sanatçının yer aldığı 'Türkiye'den Çağdaş Sanat' adlı serginin açılışı yapıldı. Türk ve Ukraynalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği açılışa Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi Seda Güldere de katıldı.

'TÜRKİYE-UKRAYNA ÇAĞDAŞ SANAT HATTI'Bedri Baykam, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Ticari, edebi, diplomatik alanda bu kadar yoğun ilişkilere sahip olan Ukrayna ile Türkiye arasında çağdaş sanat hattı açmak istedik" dedi. İki ülkenin çağdaş sanat alanında benzer sorunları olduğunu belirten Baykam, "Türkiye ve Ukrayna, Batı'daki gibi çağdaş sanata çok para akıtılan ülkeler değil. Güneyden, doğu ülkelerinden, dünyanın farklı yerlerinden yükselen sanatın, en az çağdaş Batı sanatı kadar değerli olduğunu yıllardır anlatan bir insanım. Bu savaşı vermeye başlayalı 36 yıl oldu. Dolayısıyla Kiev'de böyle bir sergiyi yapmak benim için ayrıca değerli" diye konuştu.'UKRAYNA'DA SANATA BÜYÜK İLGİ VAR'DHA'ya sergi hakkında bilgi veren Baykam, "2 yıl önce Kiev'de kişisel sergi açmıştım ve burada bir Türk çağdaş sanatı sergisi açmaya karar vermiştim. 1 yıl çalışarak bu sergiyi oluşturduk. Birbirinden değerli 26 sanatçı var. Türk çağdaş sanatının geniş çalışma yelpazesini gösteren, sanatçıyı özgür bırakarak öne çıkaran bir sergi. Ukrayna'da sanata büyük bir ilgi var. Ukraynalılar çok medeni, çalışkan, güler yüzlü, pratik insanlar. Burada olmaktan keyif alıyorum" dedi.Yazar ve sanat eleştirmeni Hasan Bülent Kahraman, konuşmasında Türkiye ve Ukrayna arasındaki kültürel benzerliklere dikkat çekerek, "Bu yakınlıkların önemli bir bölümü hiç kuşku yok ki çağdaş sanat alanında. Bu serginin iki ülke arasında sanat alanında bir yakınlaşmanın başlangıcı olmasını diliyorum. Bunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğini belirten Büyükelçi Güldere ise, "İnanıyorum ki bu sergi sayesinde Türk insanı Ukrayna insanına, Ukrayna insanı da Türk insanına bir adım daha yakınlaşmış olacak. Sergiye ev sahipliği yapan Sanat Akademisi'ne, serginin organizatörlerine, Sayın Bedri Baykam'a, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

3 jenerasyonu kapsayan Türk sanatçıların eserlerini içeren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde düzenlenen sergi 15 Mart tarihine kadar görülebilecek.

Kaynak: DHA