Türk öğrencilere 1 milyon dolarlık burs

Türkiye'den her yıl 50 bin öğrenci, eğitim için yurt dışındaki okulları tercih ediyor. Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP, Amerikan Özel Okullar Birliği ile iş birliği kapsamında 1 milyon dolarlık burs temin ederek Türkiye'den 25 öğrencinin ABD'deki en iyi yatılı okullara kabul edilmesini sağladığını duyurdu.

UNESCO'nun Türkiye'ye dair açıkladığı eğitim istatistiklerine göre, ülkemizden her yıl 50 bin öğrenci eğitim hayatını daha verimli kılmak için yurt dışına gidiyor. Tercih edilen ülkelerin ilk sıralarında gelen Amerika'da eğitim almak isteyen öğrenciler için müjdeli haber Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP'ten geldi. Kanada merkezli akademik organizasyon, Amerikan Özel Okullar Birliği ile yaptığı iş birliğini duyurdu. WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu konuya dair, "Türkiye'den 25 öğrenciye 1 milyon dolarlık burs sağlayarak ABD'nin en iyi üniversitelerinin liselerinde yatılı eğitim görme fırsatı sunduk. Bu sayede programımıza seçilen öğrenciler üniversiteye hazırlanırken daha verimli bir eğitim süreci geçiriyor" dedi.

YATILI OKULDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 802İ AKADEMİYE DAHA HAZIR HİSSEDİYOR

ABD Yatılı Okullar Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre, yatılı okul öğrencilerinin yüzde 80'inin, üniversitedeki akademik hayata ve kampüs ortamına kendilerini daha hazır hissettiklerini belirten Volkan Cerrahoğlu, "Preparatory, Fryeburg, Lee Academy gibi yatılı okullardan mezun ettiğimiz öğrenciler ABD'deki George Washington, Michigan State, California gibi en iyi üniversitelere kolaylıkla kabul edilmenin yanı sıra iş yaşamlarında da seçkin bir statü sahibi oluyor. Yıllık ücreti 50 ila 90 bin dolar arasında değişen ABD'deki yatılı okullar ise öğrenci kabul ederken çok seçici davranıyor. Türk öğrencilerin bu kriterleri birebir karşıladığını düşünerek, WCEP Ekibi olarak Türkiye'nin birçok şehrinden seçtiğimiz 25 öğrenciye 1 milyon dolarlık burs desteği sağlayarak ABD'nin en iyi yatılı okullarında eğitim görmelerine vesile olduk" ifadelerini kullandı.

"SINIFINIZ DÜNYA OLSUN"

Türkiye'de en çok talep aldıkları okulların arasında Kabatas¸ Erkek, Cagˆalogˆlu Anadolu, Validebagˆ Fen ve I·stanbul Atatürk Fen gibi liseler bulunduğunu aktaran WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "ABD'deki yatılı okullar akademik başarının yanı sıra çeşitli dallara ilgi duyan öğrencileri tercih ediyor. Bu yüzden programımıza aday olan öğrenciler ayrıntılı bir başvuru süreciyle karşı karşıya kaldı. Öğrencileri seçme sınavında ve mülakatta bas¸arılı olmalarının ardından en az bir spor, sanat veya akademik alanda çalışma yapmaları, ögˆretmenlerinden iyi referanslar almaları, son 3 yılda 80'in üstünde not ortalaması yakalamaları gibi kriterlerle değerlendirerek programa dahil ettik. 'Sınıfınız Dünya Olsun' mottosuyla çıktığımız bu yolda Amerikan Özel Okullar Birliği ile güç birliği yaparak başarılı öğrencilere destek verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz" dedi.