Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
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Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı

07.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:56

Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Selçuk'un eşi Handan Selçuk taziyeleri kabul etti.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Cenaze namazına Selçuk'un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ile sanat ve müzik dünyasında çok sayıda isimle sevenleri katıldı. "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan 74 yaşındaki Selçuk'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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