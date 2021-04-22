Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
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Türk mutfağını özleyen veganlara müjde

Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de pide salonu işleten Mehmet Çubuk, kızı İpek Çubuk'un vegan olmasıyla birlikte dükkanını baştan aşağı değiştirdi, kokoreçten lahmacuna, çöp şişten içli köfteye birçok Türk mutfağı yemeğini hayvansal gıda kullanmadan üretmeye başladı.

Eskişehir'de pide salonu işleten Mehmet Çubuk, kızı İpek Çubuk'un vegan olmasıyla birlikte dükkanını baştan aşağı değiştirdi, kokoreçten lahmacuna, çöp şişten içli köfteye birçok Türk mutfağı yemeğini hayvansal gıda kullanmadan üretmeye başladı.

Son zamanlarda revaçta olan ve binlerce kişi tarafından benimsenen vegan beslenme biçimi, popüler olmaya devam ediyor. Bitkisel ürünlerle sürdürülen vegan beslenme, Türkiye'de çoğunlukla pahalı ürünlerle karşımıza çıkarken, hayvansal ürünlerin oldukça fazla olduğu Türk mutfağına uyarlanmış şekli ise yok denecek kadar az. Ancak Eskişehir'de bir pide salonu, bütün ürünlerini vegan beslenmeye uyarladı. Dededen toruna pidecilik yapan Şanlıurfalı Mehmet Çubuk'un kızı İpek de vegan beslenme biçimini seçince Çubuk, 1970'ten beri işlettikleri aile yadigarı pide salonunu vegan ürünlerle donattı. Tantuniden kokorece, lahmacundan içli köfteye birçok Türk mutfağı ürününü soya fasulyesinden üreten bu pide salonunda hiçbir hayvansal gıda kullanılmıyor.

Kızı için pide salonunu vegana uyarladı

Türk mutfağındaki lezzetli yiyecekleri vegan beslenmeye uyarlayan Çubuk, kızı İpek'in 6 yıl önce vegan olmasıyla bu kararı verdiklerini anlatırken talebin yüksek olduğunu söyledi. Çubuk, vegan Türk mutfağı yolculuklarını, "Biz Şanlıurfalıyız, 1970'den beri nesillerdir pide salonu işletiyoruz. Kızımız İpek 6 senedir vegan besleniyor. Onun teşvikiyle böyle bir işe girişmeye karar verdik, iş yerimizi vegana çevirdik. Müşteri potansiyelimiz olmasından dolayı bu fikir bayağı tutuldu" sözleriyle anlattı.

Hayvansal ürün kullanmadan tantuni, kokoreç, lahmacun, içli köfte yapıyorlar

Vegan pide salonunda çıkardıkları ürünlerden bahseden Mehmet Çubuk, "Burada ürün olarak kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı ve karışık pide yapıyoruz. Pizza, çöp şiş, kokoreç, tantuni, et sac, kadayıf, içli köfte, analı kızlı, ayran gibi ürünlerimizin tamamını vegan olarak hazırlıyoruz. Yaptığımız ürünlerin hiçbirinde hayvansal ürün kullanmıyoruz. Normal soya fasulyelerinden, et küplerinden, soya kıymalarından yararlanıyoruz. Süt, yoğurt ve ayran için kaju ve badem kullanıyoruz. Bu ürünleri hayvansal ürün tüketemeyen hastalar da yiyebilir" ifadelerini kullandı.

"Doğru baharat kullanınca lezzette bir fark olmuyor"

Tat ve lezzet konusunda diğer ürünlerden hiçbir fark olmadığını belirten Çubuk, "Ben bir fark göremiyorum. Tat ve lezzet aynı. Özel baharatları kullandıktan sonra et ile ayırt edilebilmesi mümkün değil. Tat aynı oluyor çünkü bir kokorece lezzetini baharatı verir. Baharatını doğru miktarda kullandıktan sonra aynı lezzet alınabiliyor" diye konuştu.

"Veganlardan gelen tepkiler güzel"

Gelen tepkilerden memnun olduklarını söyleyen pideci Mehmet Çubuk, veganların yanı sıra hayvansal ürün tüketen kişilerden de talep gördüklerini belirtti. Çubuk, "Veganlar bizi başarılı buluyorlar. Memnun oluyor ve seviniyorlar. Her istediklerini yiyebildiklerini söylüyorlar. Daha da gelişmemizi istiyorlar. Veganlar gibi diğer insanlar da bizi tercih ediyor. Hayvansal ürün kullanılan lokantalardan lezzet olarak farklı olmadığımızı söylüyorlar. Eskişehir'de ürün tedarik etme imkanımız yok. Sadece sebzeyi Eskişehir'den tedarik edebiliyoruz. Diğer ürünleri Bandırma, İstanbul gibi yerlerden temin ediyoruz. Fiyatlarımızda ise etli ürünlerden farkımız yok. Hatta müşterilerimiz fiyat açısından uygun olduğumuzu söylüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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