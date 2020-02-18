Türk kulübünün boksörleri Avrupa'da tarih yazdı

18.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:35

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasına girerek, dört kez Almanya ve bir kez de dünyanın en iyi kulübü seçilen EC Boxing'in boksörleri, ringlerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

EC Boxing Spor Kulübü boksörlerinden Fatih Keleş, Ekran Teper, Volkan Gökçek, Alpay Yaman, Viktor Faust Christina Hammer, rakiplerini bir bir devirerek, muhteşem bir performansa imza attılar. Göppingen'de yapılan müsabakalarda Hüseyin Cinkara, rakibini muhteşem bir performans ile geçerken, Emre Çukur ise şanssız bir yenilgi aldı. Fatih Keleş rakibini nakavt ile geçerken kulübün diğer sporcuları da sergiledikleri muhteşem performanslarıyla hakemlerden tam not alarak karşılaşmadan galip ayrıldılar. Göppingen'deki salonu tıklım tıklım dolduran gurbetçi seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla yeri göğü inlettiler.

EROL CEYLAN: "SPORCULARIMIN PERFORMANSLARINDAN MEMNUNUM"

Dört kez Almanya ve bir kez de dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, sporcularının performanslarından memnun olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Ukrayna'dan getirdiğimiz yeni ağır sıklet boksörümüz Viktor Faust, maçın ilk dakikasında muhteşem bir nakavta imza atarak boks dünyasını kendisine hayran bıraktı. Dünya boksunda geleceğin Klitschko'su olarak algılanan bu sporcumuz ile dünyanın zirvesine çıkmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca gerek Fatih Keleş olsun, gerek Volkan Gökçek olsun, muhteşem performans sergilediler. Genç boksörümüz Volkan Gökçek, profesyonel arenadaki ikinci maçını yapmasına rağmen çok güzel işler çıkararak, izleyenlerin takdirini topluyor. Fatih Keleş'in de kendisin geliştirerek adım adım dünyanın zirvesine çıktığını görmek yine beni ayrıca gururlandırıyor. Boksörlerimden en büyük beklentim; sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve her gün bir önceki günkü performanslarının üzerine yenilerini koyarak, kendilerini geliştirip, dünya şampiyonlukları kazanmalarıdır" dedi.

BÜLENT BAŞER: "EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

EC Boxing spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çok iyi hazırlanarak, büyük emek sarf ettiklerini belirterek, "Sporcularım antrenmanlara çok iyi konsantre olarak, büyük çabalar sarf ettiler. Gerek antrenman sırasında olsun, gerekse ringde verdiğim taktikleri de en iyi şekilde uyguladılar. Tabi disiplini de bozmayınca sonuç böyle muhteşem oluyor. Önümüze kim çıkarsa çıksın ezip geçiyoruz" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, önümüzdeki dönemde özellikle Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında maçlara çıkmaya hazırlandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de açtığımız temsilciliğimiz ile ülkemizde de büyük galalar yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA