Türk Kızılay Kadın Teşkilatı Tematik Çalışma Kampını tamamladı
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Türk Kızılay Kadın Teşkilatı Tematik Çalışma Kampını tamamladı

Türk Kızılay Kadın Teşkilatı Tematik Çalışma Kampını tamamladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızılay Kadın Teşkilatı, Türkiye genelinde şubelerde faaliyet gösteren 115 Kadın Teşkilatı Başkanının katıldığı Tematik Çalışma Kampını 2-14 Ağustos tarihlerinde Heybeliada'da gerçekleştirdi.

Kızılay Kadın Teşkilatı, Türkiye genelinde şubelerde faaliyet gösteren 115 Kadın Teşkilatı Başkanının katıldığı Tematik Çalışma Kampını 2-14 Ağustos tarihlerinde Heybeliada'da gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde şube faaliyetlerinde kadınların aktif rol alması ve çalışmalara etkin şekilde katılım göstermeleri için çeşitli etkinlikler organize eden Kızılay, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

2-14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul/ Heybeliada'da gerçekleştirilen Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampına 1. devrede 55, 2. devrede ise 60 Kadın Başkanı katılım gösterdi. Türk Kızılay Kütahya'yı temsilen de Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın 2. devre kampına katılım sağladı. Kadın gönüllülerimizin yapmış olduğu faaliyetleri slayt sunumu ile anlatan Tozaraydın, yapmayı planladığımız etkinlikler ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Tozaraydın kampa katılım belgesi ve 'Sosyal Medya Kullanımı' hususunda, aktif ve etkin performansından dolayı teşekkür belgesini Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan teslim aldı. Bir hafta boyunca yapılan kampta yapılan Kızılay Kadın Teşkilatlanma Modeli Eğitimi, Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi, Sosyal Medyayı Etkin ve Etkili Kullanma Eğitimi, Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi ve Sağlıklı Beslenme Semineri gibi eğitimlerin yapıldığı kampta ayrıca gelir getirici faaliyetler kapsamında "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Hediyelik Tasarlama" atölyesi gerçekleştirildi.

Verilen faydalı eğitimler, atölye çalışmaları ve etkinliklere katılan Tozaraydın, diğer illerin kadın başkanlarıyla eğitici ve öğretici bir hafta geçirdiklerini ve Kütahya ili için güzel projelere hazırlandıklarını söyledi.

Türk Kızılay yöneticilerin de ilgiyle takip ettiği kampa Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Genel Sekreter Hüseyin Can, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz, Şubeler Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamile Canbay, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin ve Gönüllü Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş da katılarak Kızılay Kadın Başkanlarıyla bir araya geldi. Dilek Ahat

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Kaynak: Habermetre

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