Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor

Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketi sonrasında bölgeye gelen Türk Kızılay gönüllüleri, afet bölgelerindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor.

Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketi sonrasında bölgeye gelen Türk Kızılay gönüllüleri, afet bölgelerindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında aktif görev alan gönüllüler, afetzedelere ekmek ve su dağıtıyor, sokakların çamurdan arındırılması için temizlik çalışmalarına katılıyor ve psikososyal destek ekibiyle çalmadık kapı bırakmıyor. Tatil için Batı Karadeniz bölgesine gelen ve sel felaketine yakalanan Kaşıkoğlu ailesi, afet sonrası bölgede kalarak Kızılay gönüllüsü oldu. Aile üyeleri, ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıttı. Yazlıkçı olarak geldiği Kastamonu Bozkurt'ta ölümle burun buruna gelen Sene Özbay, Kızılay gönüllüsü olarak yardım çalışmalarına katıldı.

Akrabalarının durumunu merak edip bölgeye gelen Göksal Yıldız da Kızılay gönüllüsü olarak yardım çalışmalarına katkı sağladı.

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Kaynak: Habermetre