Türk Kızılay Gölcük Şubesi gelir oluşturacak alanlar için proje hazırladı
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Türk Kızılay Gölcük Şubesi gelir oluşturacak alanlar için proje hazırladı

Türk Kızılay Gölcük Şubesi gelir oluşturacak alanlar için proje hazırladı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, şubeleri için gelir oluşturacak alanlar için proje hazırladıklarını bildirdi.

Türk Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, şubeleri için gelir oluşturacak alanlar için proje hazırladıklarını bildirdi.

Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları yardımların Gölcük Belediyesi, ilçe esnafı ve yardımseverlerin sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şubelerinin ayakta kalması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için proje geliştirdiklerini ifade eden Barış, "Bu projemizin amacı Gölcük Şirinköy ve İhsaniye mahallelerinde kurumumuza ait yer var. Bu yerlerden birisine rehabilitasyon birisine de kreş açmayı hedefledik. Şu andaki yoğun çalışmalarımız bundan yanadır. Bu projelerimizi gerçekleştirdiğimizde Türk Kızılay Gölcük Şubesi olarak halkımıza daha iyi hizmet vereceğimizden inancımız tamdır. Muharrem ayındayız. İlk etkinliğimiz 2 bin kişilik aşure dağıtımı için projemiz hazır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde ise 2 bin kişilik nohutlu pilav dağıtacağız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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