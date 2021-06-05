Türk Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde düzenlenen törene; Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde düzenlenen törene; Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, il protokolü ve ilgili paydaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu; "Erzincan'da Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesine katacağımız 60 binlik yeni üretim hattının açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu fabrika daha da büyür. İyilik için dünya için çok güzel işler başarır. Fabrikanın ilimizde açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, son başbakanımız Binali Yıldırım beyefendiye ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Daha sonra konuşan Türk Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, işletme ve üretim hakkında kısa bir bilgi verdi. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı mazlum ve mağdurlara uzanan destek eli. Geçen yıl 30 milyonu aşkın insana elimizi uzatabildik. Hem ülkemizde hem dünyada bizden yardım bekleyen kim varsa, gücümüz nispetinde onlara yardım etmeye gayret ettik. Mazlum, muhtaç aç ve açıkta kalan insanların yanında olduk. Bu yardımları Kızılay'ın bağışlarının, uluslararası fonlar ile maden suyu gibi şirketlerin gelirleri ile yaptık. Kızılay'ın yatırımı sadece Kızılay'a bir değer üretmekle, hayır faaliyetlerine akar oluşturmakla kalmıyor. Kızılay yatırımın bir başka iddiası var o da dünyadaki en etkili sosyal yatırımcı olmak, sosyal etkisi en yüksek yatırımcı olmaktır.

"Erzincan'da ki su mucize"

Erzincan'da bulunan Erzincan Mineralli Su İşletmesinde üretimi arttırdıklarını söyleyen Kınık, "Şu su aslında mucize, bunu dünyaya anlatmaya gayret ediyoruz. Bu su dünyanın en yüksek magnezyumlu suyu, bir mucize bu. Bu su litresinde 317 miligram ile dünyanın en kaliteli sağlık ve spor içeceği. Gökten yağan su toprağın altına süzülüyor, 300 yıllık bir serüvenle bu halini alıyor. Toprağın içerisindeki doğal mineralleri alıyor ve toprağın dışına çıkıyor. Bu mucize bizim akıl, ruh ve kalp sağlığımıza iyi gelen, ilaç olarak alsanız biyoyararlılığı bu kadar değil. Bebeklere dahi içirilmesi gereken çok kıymetli bir ürün. Avrupa'da kişi başı 100 litrenin üzerinde maden suyu tüketiliyor. Türkiye'de ise bu tüketimin 12-13 litre. Sağlıklı bir yaşam için, maden suyu tüketiminin arttırılması gerek" dedi. Program da konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Erzincan'a yaptıkları yatırımlar için Türk Kızılay'ı adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece bu yatırımla değil Erzincan'da gerçekleştirdikleri bir çok çalışmadan ötürüde kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde de iş merkezinin yapımının tamamlanacağına da kanaatimiz tam" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, ise konuşmasında, makam ve mevkilerin geçici olduğunu insan için önemli olanın arkasında bir eser bırakabilmesidir diyerek, Türk Kızılay'ına Erzincan'a yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman; "Erzincan Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Erzincan'da tüm vatandaşlarımız bir arada huzur içerisinde yaşar. Erzincan iklimi sert insanı mert bir şehirdir. Erzincan Terzibaba diyarıdır. Erzincan 'Vallihi Dünya İçin Allah Demem" diyen Terzibaba'nın diyarıdır. Altın şehridir ama her zaman üstü altından daha kıymetli olan bir şehirdir. Şehrimize hizmet edenleri asla unutmaz. Bu bağlamda da Türk Kızılay'ına ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Program da son olarak konuşan Vali Mehmet Makas yaptığı konuşmada, yeni açılacak üretim hattının Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türk Kızılay'ının yardım çalışmalarına maddi anlamda katkı sunacak olan tesisin tüm dünyada iyiliklerin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Vali Mehmet Makas; "Aziz Türk Milletine Allah bir misyon yüklemiş. O misyon da öteden bu yana hakkın temsilcisi olarak dünyaya nizam vermek, mazlum ve mağdur coğrafyaya sahip çıkma misyonu vermiştir. Bakın Orta Asya'dan bugüne kadar günümüzde ki politikalar noktasında da hep mazlumun ve masumun yanında yer alan, adaleti temsil eden ve yaymaya çalışan, hoşgörüyü temsil eden bir milletin evlatlarıyız. İşte bu milletin evlatlarına da Kızılay gibi dünyada iyilik yayan hakkı hukuku götüren kar amaçlı değil, insana iyilik amaçlı kuruluşlar yakışıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindeki heyet tarafından Yeni Üretim Hattının açılış kurdelesini kesilerek, fabrika içerisindeki yeni üretim hattı gezildi. Muzaffer Koşan

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Kaynak: Habermetre