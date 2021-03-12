Türk Kızılay, Bosna Hersek'te "çatısız" mültecilere hijyen seti dağıttı
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Türk Kızılay, Bosna Hersek'te "çatısız" mültecilere hijyen seti dağıttı

12.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:17
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te

Türk Kızılay tarafından Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sığınmacı kamplarının dışında, sokaklarda yaşayan mültecilere hijyen seti dağıtıldı.

Türk Kızılay tarafından Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sığınmacı kamplarının dışında, sokaklarda yaşayan mültecilere hijyen seti dağıtıldı.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışçılar sayesinde yalnızca Bosna Hersek değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldığını ifade etti.

Bu kez Saraybosna'da kamp dışında kalan ve zor koşullarda yaşam mücadelesi veren mültecilere hijyen seti dağıttıklarını aktaran Sokullu, "Salgın döneminde dezenfektan, sabun, şampuan gibi ürünlerin büyük önem taşıdığını ve mültecilerin ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sokullu, yardım eli uzatabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yakın zamanda yürüttüğümüz yardım kampanyası kapsamında Kljuc, Cazin, Bihac ve Velika Kladusa'da 250 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtmıştık. Salgın gibi zor zamanlarda birbirimizi düşünmemiz daha büyük bir önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te 2018'den beri faaliyet gösteren ve bugüne kadar ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 20 bin yardım paketi ulaştıran Türk Kızılay, Hırvatistan sınırındaki Una Sana Kantonu'nda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren mültecilere de sık sık çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elvır Hodzıc

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