Türk Kenevirini Tescillendirip Tüm Türkiye'ye Yaygınlaştıracağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu Türk keneviri olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız." dedi.

MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaan, 2018'in dünya ekonomi politiği tarihinde bazı değişimlerin yaşandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra dünyadaki ekonomik düzenin değiştiğini aktaran Kaan, şu anda dünyada yeni ekonomik düzene hazır hiçbir ülkenin bulunmadığını, bu bakımdan bu tür toplantıları önemsediklerini vurguladı.

"Bölge gençliği kalkınma için fırsat"

Türkiye'nin daha önce hiç duymadığı "Ticaret Savaşları" kavramını öğrendiğini, bunun etkeninin de dünyadaki değişim olduğunu ifade eden Kaan, şöyle konuştu:

"Van özelinde ve Türkiye'nin doğu kısmındaki genç nüfus fırsatını kaçırmayalım. Buralara yapılacak yatırımla, buradaki gençlik Türkiye'nin 20-25 yıllık kalkınmasında önemli bir fırsat. İranlı iş adamlarımıza sesleniyorum; dünyaya açılabilmeniz için bölgelere verilen destekleri göz önüne aldığınızda buraların çok önemli fırsat içerdiğini görmeniz lazım. 2018'de biz de Türkiye'de sıkıntılar yaşadık. Faiz, enflasyon ve döviz kuru üzerinden üç türlü saldırı oldu. Hükümetimiz ve iş dünyası sayesinde bu süreci atlattık. Bir miktar daha zorluk geçireceğiz ama umutluyuz çünkü borçlarımızı ödüyoruz. Bu yılı da güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte de dengeleme sürecine destek vererek bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Kaan, mayıs ayında 29'uncu yılını geride bırakacak MÜSİAD'ın gücünü üretimden ve herkesi kucaklayan geleneğinden aldığını belirtti.

MÜSİAD olarak kendileriyle masaya oturmaktan çekinmeyen herkesle el sıkıştıklarını, birlikte yürüdüklerini, çünkü kardeşliğe inandıklarını vurgulayan Kaan, Türkiye'de 86 noktada, dünya genelinde de 91 ülkede 221 irtibat noktasıyla faaliyet gösteren, 11 bini aşkın üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını hatırlattı.

"Türk keneviri büyük katkı sağlayacak"

2019'u "ortaklık yılı" ilan ettiklerini belirterek projeleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle sanayi üretimi için önemli gördüğümüz yüksek verimliliği sayesinde, 'Türk keneviri' diye ifade ettiğimiz Türkiye'nin kendi tohumundan söz ediyorum, bunun yaygınlaştırılmasıyla tarım alanında bize çok büyük ekonomik katkı sağlayacak. Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu 'Türk Keneviri' olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. İran ve Türkiye için bir dönüşümden söz ediyoruz. Bununla teknolojik imkanları bir araya getirip yerelin küresel arenada kendisine yer bulduğu bir ortaklık alanına dönüşmemiz lazım. Gelecekte artık devletler değil şehirler yarışacak. Şehirleri rekabet ettireceğimiz ölçüde bu zihinsel değişime açmamız lazım. Bu nedenle MÜSİAD olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van'ın komşu ülke İran için önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, "İran ile ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi çok önemli. Dünyanın tamamı İran'a karşı ayaklandığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan savundu. Türkiye ekonomik yaptırımlar konusunda İran'ın yanında yer aldı. Biz elimizden geldiğince kardeş ülkemize destek olacağız. İran'ın ham maddelerinin dünyaya pazarlanmasında Van'ın önemi çok büyük." diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından görüşmelerle devam etti.

Toplantıya YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, Türk ve İranlı iş insanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kaynak: AA