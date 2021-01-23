Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı
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Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı

23.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 22:03

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde Mozart adlı bir Türk konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. 19 mürettebatı bulunan geminin 15 mürettebatı kaçırılırken 2. Mühendisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı.

15 GEMİCİ KAÇIRILDI

Denizhaber'in haberine göre; tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici hayatını kaybetti, 15 gemici kaçırıldı

SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıya uğrayan geminin 4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darbedilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade etti. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

Gemi, saldırıya uğradığı esnada Nijerya'dan Güney Afrika'ya seyir halindeydi.

M/V Mozart gemisinin mürettebat listesi;

Kaptan-Mustafa Kaya

2. Kaptan-Melih Çetin

3. Kaptan-Doğancan Cengil

4. Kaptan-Furkan Yaren

Başmühendis-Süha Tatlıgül

2. Mühendis-Farman Ismayılov

3. Mühendis-Yasin Alper Şeker

Elektroteknik zabiti-Gökhan Buran

Reis-Vedat Aksan

Gemici-Erdi Erman

Gemici-Halil Gülçür

Gemici-Ünsal Dilsiz

Gemici-Adil Alkan

Gemici-İlyas Baş

Fiter-Mesut Meral

Yağcı-Bahadır Yeşilalan

Yağcı-Gökhan Lale

Aşçı-Mustafa Benklioğlu

Stajyer-Hamza Orhan

Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı
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