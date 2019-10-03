Türk eğitimci BM kürsüsünde ders verdi

03.10.2019 14:11

Türk eğitimci Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı BM toplantısında yaptığı konuşmayla, büyük takdir topladı. Yücel, "Ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi.

BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve ülkelerin Dışişleri Bakanlarının da katılımları ile New York'ta gerçekleşti. Toplantıda, "Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi" başlıklı bir konuşma yapan BAU Global Başkanı eğitimci Enver Yücel, "Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde, insanların birlikte, barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır" dedi.

"KALİTELİ EĞİTİM ŞART"

Irk, din, mezhep farklılıklarına dayanan çeşitliliğin günümüzde bir zenginlik olmayıp, bir ötekileştirme nedeni olarak görülmesine de vurgu yapan Yücel,bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmanın büyük önem arzettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu konuda en büyük etkenin, en büyük gücün kaliteli eğitim olduğuna inanıyorum.Kendisini bu konuya adamış bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer çocuklarımızı genç yaşta, insanlık onuruna, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı göstererek ve ortak bir insanlığa ait olma duygusunu geliştirerek eğitirsek, bizi çok farklı bir gelecek beklemektedir. İki yüz bini aşkın öğrenciye, her seviyede eğitim hizmeti sağlayan bir eğitim ağının kurucusu olarak, Birleşmiş Milletler uzman kuruluş ve enstitüleriyle işbirliği yaparak, birlikte yaşam kültürüyle ilgili projeler yürütmekte, müfredatlar oluşturmakta ve uygulamaktayız. Dünyanın en önemli konusu, yine söylüyorum, birlikte yaşama kültürünün olmayışı. Bu hedefe ulaşmak için küresel vatandaşlık programı bütün ülkelerin gündemine, eğitim müfredatlarına girmelidir. Yine 2030 hedefleri paralelinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ülkelerin müfredatlarına eklenmeli ve ilkeleri benimsetilmelidir."

"NEFRET DİLİ ORTADAN KALDIRILMALI"

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un Medeniyetler İttifakı'nda özellikle eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonu paylaştığını belirten Enver Yücel, "Bizler müfredatlarımıza bu vizyonu yansıtacak dersler, konular koymalıyız. Avrupa'da bulunan Erasmus benzeri öğrenci değişim programlarının, Medeniyetler İttifakı vizyonuna uygun bir kapsamda hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Tüm bu vizyonun altında belirtmek istediğim, insanlar, ülkeler tarihleriyle ve kahramanlıklarıyla övünebilirler, fakat küresel vatandaşlık eğitiminin gereği olarak karşı tarafa yönelik kullanılan nefret dili ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle okullarımızda okutulan ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ortadan ayıklanmalıdır. İşte o zaman bizim geleceğimiz daha iyi olur. Çocuklarımıza, torunlarımıza çok daha güzel bir dünya bırakmış oluruz" diye konuştu.