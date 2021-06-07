Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın 'müsilaj' paneli düzenleyecek
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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın 'müsilaj' paneli düzenleyecek

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın 'müsilaj' paneli düzenleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BM kararıyla 2008 yılından beri kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın bir panel düzenleyecek.

BM kararıyla 2008 yılından beri kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın bir panel düzenleyecek. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj yoğunluğuyla birlikte önem kazanan deniz temizliğinin her yönüyle ele alınacağı çevrimiçi panelde TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve Büyükelçi Çağatay Erciyes konuşma yapacak. Panel yarın saat 9.15'te başlayacak.  

1992 yılında ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla denizlerin korunması, sürdürülebilir balıkçılık, kirliliğin önlenmesi ve iklim değişikliği konularında bilinç oluşmaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler, Okyanus Projesi adlı hareket ile 2002 yılından itibaren ilgilenirken, 2008 yılında Rio de Janeiro Dünya Zirvesi'nde Kanada; Dünya Okyanuslar Günü'nün kutlanmasını önermişti. 8 Haziran 2008'den beri kutlanan Dünya Okyanus Günü'nü küresel boyutu her geçen gün artıyor. 140 ülkeden yaklaşık iki binin üzerinde örgütü kapsayacak şekilde büyüyen girişimde denizlerin korunması temalı çalışmalar yapılıyor. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, çevrimçi bir panel düzenleyerek Türkiye denizlerinin sorunlarını masaya yatıracak.

"MÜSİLAJ SORUNUNA DEĞİNECEĞİZ"

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, alanlarında uzman 22 konuşmacının 4 oturumda söz alacağı panelin Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğuyla aynı döneme denk geldiğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk "Artık okyanusları korumayı konuşacağımız günleri geride bıraktık, şimdi kurumlar ve bireyler olarak harekete geçmenin şart olduğu günlerdeyiz. Çevre felaketlerinin artmasıyla son zamanlarda 8 Haziran Okyanus Günü'ne ilgi büyüyor. Tek iç denizimiz nadide ekosistem Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj artışı, doğal zenginliklerimizi ne kadar hoyrat kullandığımız gerçeğini gözler önüne serdi. Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi'ndeki müsilaj sorunu aslında denizlerin korunması sorununu iyi yönetemediğimizi gösteriyor. Ümitsiz olmaya hakkımız yok, yegane iç denizimizi, yatak odamızı korumak ve kurtarmak zorundayız. Yani biricik Marmara Denizi için daha çok çaba göstereceğiz" dedi. Toplantıya kayıt https://bit.ly/2Sz0h21 adresinden yapılacak.

(Fotoğraf) 


Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yarın 'müsilaj' paneli düzenleyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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