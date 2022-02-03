Türk balıkçıdan, teknesini taciz edip tehditler savuran Yunan güçlerine tarihi ayar - Haberler
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Türk balıkçıdan, teknesini taciz edip tehditler savuran Yunan güçlerine tarihi ayar

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Gökçeada açıklarındaki Türk balıkçı ile diyaloğu gündem oldu. Balıkçı teknesine yanaşıp tehditler savuran ve "Burası Yunan denizi" diyen şahıslar, Türk balıkçının tepkisi ile neye uğradığını şaşırdı. Yaşananların kayıt altına alındığı videoda balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım." dediği duyuluyor.

Uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz ve tehditle korkutmaya çalışan Yunan güçleri, balıkçının sert tepkisi ile karşılaştı. O anları kayda alan Türk balıkçılar, kendilerine alaycı bir tavırla bölgeyi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.

"GEL DE MÜDAHALE ET BAKALIM"

Görüntülerde Yunan sularında olduklarının söylenmesine sert tepki gösteren balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım. Ben kimseden korkmuyorum." dediği duyuluyor.

"HER GÜN AYNISINI YAPIYORLAR"

YouTube'da "İlker Reis" sayfasından paylaşılan videonun devamında, Yunan sahil güvenlik güçleri bölgeden uzaklaştı. Balıkçı ise "Her gün aynısını yapıyorlar. Biz buralardan gidersek meydana bunlara kalacak. Kaçmayacağız, buradayız." ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Balıkçılık, Ege Denizi, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

Erkan Magdenli :

bizimkiler nerde?? 18 adacığı bıraktık adamlar azdı tabi

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Turgut Aydın:

Birdaki seferde yanınızda maytap bulundurun teknede patladın en az altı ay yok olurlarrrr

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Tutankamon Hoca:

Yunanlılar 19 adaya irili ufaklı kayalıklarda dahil 36 adaya el koydular üzerlerine yapılar yaptılar bunlar türkiyeye aitti gücümüz vara onları alalım.

Cevap Yaz 9 50 Yayından Kaldır
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