Türk aşısı ne zaman çıkıyor? Yerli aşı Turcovac kaçıncı fazda?

Yerli koronavirüs aşısı 'TURKOVAC' hakkında araştırmalar devam ediyor. Faz 3 çalışmasının 40 bin 800 gönüllüyle yürütüleceği araştırma hakkında Türk aşısı ne zaman çıkıyor? Yerli aşı Turcovac kaçıncı fazda? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklamalarda bulunmuştu. İşte, TURKOVAC hakkında merak edilenler...

Türk aşısı ne zaman çıkıyor? Yerli aşı Turcovac kaçıncı fazda? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yerli aşı ile ilgili araştırmalar günden güne artıyor. Turkovac' olan yerli koronavirüs aşısına gönüllü uygulamaları da başladı. Vatandaşlar ise Yerli aşı gönüllü ücreti, parası var mı, ne kadar sorusuna cevap ararken, yerli aşı için başvuru nasıl yapılır öğrenmek istiyor. İşte yerli aşı hakkında bilinmesi gerekenler...

TÜRK AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde yerli aşıya yönelik Eylül - Ekim ayında kullanıma geçileceğini düşündüğünü açıklamıştı.

Sağlık Bakanı açıkladı; "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."

YERLİ AŞI TURCOVAC KAÇINCI FAZDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkla dı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli mesajlar verdi. Toplantının ardından yerli aşıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal, Bakan Koca'dan söz alarak yerli aşı çalışmalarında son durumu aktardı. Sedat Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Eylül 2020 tarihinde Türkiye Sinovac'ın faz-3 çalışmasına başlamıştı. 23 Aralık'taki ön değerlendirmeden sonra acil kullanım onayıyla uygulanmaya başladı. Bu çalışma beklendiği şekilde Lancet'te önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Yerli inaktif aşımızın faz-3 çalışmasıyla uğraşıyoruz şu günlerde. Hazırlıklarımızı bitirdik, etik kurul onayı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirmesiyle Turkovac faz-3 çalışmasına başladı. En kısa sürede bitirip kazandırma çabasında olacağız.

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 oldu.

Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Bu kapsamda başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve dışındaki 40 bin 800 gönüllünün yerli aşının Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.

YERLİ AŞIYA GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

Yerli aşıya gönüllü olmak isteyenler için herhangi bir ücret açıklaması yapılmadı.