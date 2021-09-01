"Turizmin başkenti" sağlıkta da yabancıların gözdesi

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, özellikle son yıllarda sağlık turizminde de atağa geçen Antalya'da, dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastaların sağlığına ve istedikleri görüntüye kavuşması sağlanıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, özellikle son yıllarda sağlık turizminde de atağa geçen Antalya'da, dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastaların sağlığına ve istedikleri görüntüye kavuşması sağlanıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tesisleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Antalya, sağlık turizmi kapsamında da güçlü altyapısı, başarılı hekimleri ve teknolojik cihazlarla donatılmış sağlık merkezleriyle öne çıkıyor.

Sağlık turizmi sertifikası alınan merkezlerde, organ nakillerinden büyük ameliyatlara, diş tedavisinden saç ekimine, estetik operasyonlara kadar sağlıkla ilgili her alanda hizmet sunuluyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı hastalar, sağlıklı şekilde ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yabancılar Türkiye'deki tedaviden memnun

Kolombiya'dan gelen Marianella Bustamante Calancia, AA muhabirine, diş sorunlarının 5 yıl önce başladığını, ülkesinde operasyon geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadığını dile getirdi.

Türkiye'deki doktorların alanlarında profesyonel olduğunu vurgulayan Calancia, "Tedavim kısa sürede tamamlandı. Ağrılarımdan kurtuldum, gülüşüm bile değişti." dedi.

Rusya'dan gelen 35 yaşındaki Natalia Evrikova da uzun yıllardır diş hastalığının olduğunu, tedavi için arkadaşının önerisiyle Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Kısa sürede ağrılarından kurtulduğunu anlatan Evrikova, "İşlemler ağrısızdı. Memnun ayrılıyorum." diye konuştu.

ABD'de geçirdiği 3 burun ameliyatında şifa bulamayan hasta Antalya'ya geldi

Washington'da yaşayan ve 11 yaşında geçirdiği trafik kazasında burnu kırılan 21 yaşındaki Gabriella Rizkallah, 14, 16 ve 18 yaşında burun ameliyatı olmasına rağmen nefes almakta güçlük çektiğini, görüntü olarak da sorunlar yaşadığını söyledi.

Dördüncü ameliyatının riskli bulunduğunu dile getiren Rizkallah, uzun araştırmalar sonucunda Antalya'daki bir KBB kliniğine başvurduğunu anlattı. Burada başarılı bir operasyonla sorunları giderilen ve estetik olarak da istediği görüntüye kavuşan Rizkallah, "Kliniği sosyal medyada buldum, yorumları okudum. Operasyon yaptıranlar mutluydu. Ben de Türkiye'yi tercih ettiğim için mutluyum. Artık rahat nefes alabiliyorum, istediğim görüntüye de kavuştum." dedi.

"20'lik dişimin tamamen çıkması gerektiğini söylediler"

Kazakistan'dan tedavi için gelen 25 yaşındaki Dana Rakhymbekkyzy ise 20'lik dişinin ete gömülü olduğunu ve çok ağrı yaptığını anlattı.

Başvurduğu hastanelerde dişi yeterince çıkmadığı için operasyon yapılmadığını aktaran Rakhymbekkyzy, "Daha önce tatil için gelmiştim, şimdi tedavi oldum. Geldiğimde durumumun biraz kötü olduğu söylendi ama başarılı bir şekilde 20'lik dişim çekildi. Artık rahatça gülümsüyorum, moralim iyi çünkü dişlerim için hiçbir endişem yok." diye konuştu.

Afrika ülkesi Gabon'dan gelen Raissa Bibalou da uzun yıllardır süren diş rahatsızlığının Antalya'da tedavi edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Fransa'dan gelen Melanie İğnelioğlu ise Türkiye'nin diş tedavisi konusunda çok daha başarılı olduğunu ve teknolojik donanımdan etkilendiğini belirtti.

"Burun, genel sağlık için de önemli"

Sağlık turizmi hizmeti sunan kliniğin sahibi KBB uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı da burunları tıkalı olan insanların ağızlarından sık sık nefes aldıkları için boğaz kuruluğu, kronik farenjit, akciğer enfeksiyonları, alerjik problemler, kalp rahatsızlıkları yaşayabildiğini söyledi.

Burun tıkanıklığının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Balıkcı, "Sadece kozmetik için değil, burun sağlığını koruyarak işlem yapıyoruz. Bazen estetik için gelen kişilerin, fonksiyonel sorunları varsa ikisini aynı anda düzeltiyoruz." diye konuştu.

Balıkcı, bu yıl 62 ülkeden yabancıya tedavi hizmet verdiklerini, Türkiye'nin birçok hastalığın tedavisinde dünyada öncü olduğunu anlattı.

Diş kliniğinin sahibi ve diş hekimi Rıdvan Ballıpınar da yüksek tedavi kalitesinin sağlık turizmine ilgiyi artırdığını vurguladı.

Yurt dışında 1,5 ay süren tedavileri bir haftada tamamladıklarını anlatan Ballıpınar, "Sağlık turizmiyle ihracat yaparak, önemli döviz girdisi sağlıyoruz. Devletimiz sağlık turizmine önemli teşvikler sağlıyor." dedi.

"Sağlık turizmi, Antalya'nın petrolü olacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise organ nakillerinden kompozit doku nakillerine, özellikli ameliyatlara kadar her türlü tedavi hizmetini sunduklarını söyledi.

Sağlık turizminin sadece hastaneleri değil birçok sektörü olumlu etkilediğini anlatan Özkan, "Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat değişikliği gerekiyor. Sağlık turizmi, Antalya'nın petrolü olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat da "Ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, kalite ve ekonomik olarak çok tercih edilen bir ülkeyiz. Avrupa ülkelerinde bazen bir randevuyu 18 ayda alınırken, bizde bu 1-8 gün arasında alınabiliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız