Turizmde dijital çağ başlıyor

29.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:26

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve İzgören Akademi iş birliğinde, Marmaris'in turizm sektörü ele alındı. Turizmde dijitalleşme, fark oluşturma ve turizm çeşitliliği de değerlendirildi.



2020 Turizm Zirvesine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkan Vekili Burak Demirtaş, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve bölge turizmcileri katılım sağladı.



Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen zirvede, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İzgören Akademi Eğitmeni Gökhan Okçu'nun moderatörlüğünde, İzgören Akademi Kurucusu ve Akademisyen Ahmet Şerif İzgören, seyahat yazıları ile bilenen Gazeteci - Yazar Bahar Akıncı, Öğretim Görevlisi Bora Özkent'in konuşmalarıyla Marmaris'te turizm sektörü ve dünyada turizm değişkenleri görüşüldü.



Turizmde yaşanan son gelişmeler sonucunda Marmaris turizmin de alternatifler bulmak, dijital dünyaya ayak uydurabilmek için turizm sektöründe dijitalleşmenin nasıl olabileceği, turist potansiyelinin artırılması ve Marmaris'in tatil için tercih edilen noktalar listesinde nasıl ilk sıralara yerleşeceğinin görüşülen zirvede, alanında önde gelen isimler konuşma yaptı.



Muğla Valisi Esengül Civelek zirvenin açılış konuşmasında, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerine Muğla'nın ev sahipliği yaptığını söyledi.



Vali Esengül Civelek, "Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ile Muğla, İstanbul ve Antalya'dan sonra turizmde en fazla bilinen en fazla turist alan, güçlü potansiyeli olan önemli bir destinasyondur. Muğla sadece deniz, güneşi,kum turizminde değil, kültür, spor, sağlık, kongre ve doğa turizmine elverişli ortam ve fırsat ve imkanlara da sahiptir." dedi.



Vali Civelek, turizmin çeşitlendirilmesi 4 mevsime yaygınlaştırılması ve yeni turizm trendlerinin benimsenmesi konusunda gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken konuşmasında : "Biliyoruz ki paha biçilemez değer ve özelliklere sahip Muğla. Ancak tüm bunların değişen şartlara göre en iyi doğru en başarışı şekilde tanıtılmasına artan rekabet ortamında kaliteli hizmet sunulmasına da önem vermek durumundayız. Günümüzde hızla değişen yeni nesil teknolojiler ile hayatımızın her anında var olan dijitalleşme bizleri etkilediği gibi tüm sektörleri etkilemektedir. Sürdürülebilir turizmden bahsedebilmek, turizm sektöründe var olabilmek ayakta kalabilmek için teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişen müşteri davranış ve beklentileri yenilikçi yaklaşımla karşılanmalı. Sektörün turizmde yenilikleri, trendleri önemsemeleri teknoloji ve eğitimle hizmet vermesi son derece önemlidir" dedi.



Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'da konuşmasında "Türkiye ekonomisine turizmden elde edilen kazançların katkılarını ve cari açığın kapatılmasına büyük bir faktör olduğunu aktarırken, zirvenin 2020 sezonu ve Marmaris'te turizm sektörünün geleceğine ışık tutmasını hedeflediklerini" belirtti.



Gazeteci - Yazar Bahar Akıncı dünyadaki turizm ile Türkiye turizmi arasındaki farkı örnekleriyle anlatırken pansiyon turizmi geride kaldı artık her şey dahil turizmi var ve Türkiye dünyada ki 5 ülkeden biri dedi. Özellikle müze ve ören yerlerinin dünyada en ucuz giriş ücretinin olarak Türkiye olduğunu ve turistlerin diğer ülkelerde 5-6 kat daha yüksek fiyatlara müzeleri gezebildiklerini söyledi..



Bahar Akıncı'nın konuşmasının ardından Gökhan Okçu dijital ortamda salonda ki katılımcılara Marmaris ile ilgili inretaktif bilgi yarışması düzenledi, ellerinde ki cep telefonundan dijital platformda yarışmaya katılan turizmcilerden bir kişi yarışmayı birinci bitirdi ve kitap kazandı.



Öğretim Görevlisi Bora Özkent ise teknolojinin turizme yaptığı katkıları anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.



Yaklaşık 3 saat süren zirvede bölge turizmcileri " son derece verimli bir zirve idi sayın valimizinde dediği gibi artık teknolojiye ayak uydurmamız gerek, dünya ne yapıyorsa bizim daha iyisini yapmamız gerek çünkü ülkemiz cennet" dediler. - MUĞLA

Kaynak: İHA