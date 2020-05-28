Turizmciler Yeni Yılın planlarını şimdiden yapıyor Covid-19 nedeniyle duraklama dönemine giren turizm sektörü, önümüzdeki yılın planlarını bugünden yapmaya başladı.

Şirketler, gelecek yıl yapılacak tanıtım fuarlarında yer almayı ve koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlatmak istiyor.

Son yıllarda turizm sektöründe büyük bir pazar haline gelen Rusya'da 12-14 Mart tarihlerinde Intourmarket Fuarcılık tarafından düzenlenen ITM için de önümüzdeki yılın planı şimdiden yapılmaya başlandı. Ülkemizde turizm alanında faaliyet gösteren firmaların ilgi gösterdiği fuar olan ITM, bu yıl ilk kez Moskova'da Expo Center'da düzenlenmişti.

Ülke Turizminin Her Zamankinden Çok Tanıtıma İhtiyacı Var

Koronavirüsten ülkemiz ve turizm sektörünün de derinden etkilendiğini dile getiren ITM Turkey Direktörü, Suat Karaman, bu süreçten çıkmak isteyen turizmcilerin kendisini tanıtmaya ve anlatmaya ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Tüm dünya gibi ülkemiz de Covid-19 ile mücadele veriyor. Sağlık altyapımızın güçlü olması nedeniyle süreci en az zarar ile atlatma yoluna girdik. Ancak bu süreçte bacasız fabrikamız turizm ister istemez duraklama dönemine girdi. Bu yıl Mart ayında Rusya'da yaptığımız Intourmarket Fuarı ile Rus turistleri ülkemize çekmek için gerekli tanıtımları yapan turizmcilerimiz, koronavirüs sonrasında kendilerini ve yeni normalleri anlatmak için yeniden bir alana ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

Turizmciler Aldıkları Önlemleri Anlatmak İstiyor

Virüsün, sektör üzerindeki etkisinin alınacak önemlerle kırılabileceğini işaret eden Suat Karaman, turizmde devamlılığın sağlanması adına firmaların yeni yılda atacakları adımları bugünden belirlediğini sözlerine ekledi. Karaman:

"Turizmde devamlılığın sürmesi adına firmalarımız gerekli adımları atmak için şimdiden yeni yol haritalarını belirliyorlar. Bu yıl Rusya'da düzenlediğimiz fuara katılım gösteren firmalar, önümüzdeki yıl 16- 18 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz ITM fuarına yeniden katılmak istediklerini belirttiler. Bu sayede kendilerini ve aldıkları önlemleri anlatmak istiyorlar. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde hareket edilmesi, özellikle ülkemize gelmek isteyen turistlere güven aşılayacaktır. Bu zamanı en az kayıp ile atlamak için turizmciler önlemlerini bir an önce almalılar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler