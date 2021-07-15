Turizmciler bayram tatilindeki yerli turist hareketliliğinden memnun
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Turizmciler bayram tatilindeki yerli turist hareketliliğinden memnun

Turizmciler bayram tatilindeki yerli turist hareketliliğinden memnun
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların da başlamasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığı Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olması bekleniyor.

Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların da başlamasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığı Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olması bekleniyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

Önlemlerin üst düzey tutulduğu tesislerde, turistlere gönül rahatlığıyla tatil yapma olanağı sağlanıyor.

Kentte bayram tatiliyle yerli turist hareketliliği başladı.

"Ana pazarımız iç pazar oldu"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamasının ardından yoğun bir bayram haftası geçireceklerini düşündüklerini söyledi.

Güney Ege'nin önemli turizm destinasyonu Muğla'da en önemli pazarın iç pazar olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram hareketliliği geçen hafta başladı. Bütün turizm bölgelerinde olduğu gibi Marmaris'te de yoğunluk var. Bayramda sahil bandındaki denize sıfır ve yakın olan otellerimiz yüzde 100 dolu diyebiliriz. Diğer otellerimiz de doluluğa yakın. Çok yoğun bir bayram geçireceğiz. Ana pazarımız iç pazar oldu. 5 milyondan daha fazla insanın bayram hareketliliğinde olacağını düşünüyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız bir bayram tatili geçiririz."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de şu anda ağırlıklı olarak yerli turistte hareketlilik olduğunu, dolu bir bayram geçireceklerini dile getirdi.

"Bölgemizdeki villaların da bu dönemde tamamına yakını dolu"

TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye bölgesinin yaklaşık 50 bin turistik yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yeni normalleşme süreciyle bölgedeki tesislerin doluluk oranının yüzde 50'ye yaklaştığına değinen Uysal, "Bayramda tesislerimizin yaklaşık yüzde 80, yer yer yüzde 100 doluluğa ulaşacağını ön görüyoruz. Bölgemizdeki villaların da bu dönemde tamamına yakını dolu." dedi.

Uysal, bayramda ve sonrasında bölgede ciddi bir yerli misafir yoğunluğu beklediklerini ifade etti.

Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan ciddi bir talep olduğunu vurgulayan Uysal, "Fethiye, her keseye uygun tesisleri bünyesinde barındırıyor. Herkesi Fethiye'de tatil yapmaya davet ediyoruz. Misafirlerimize tatillerini TÜRSAB belgesine sahip acentelerden almalarını ya da otellerden direkt rezervasyon yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise Kurban Bayramı'nın Bodrum'da dolu geçeceğini söyledi.

Bodrum'da şu anda doluluğun yüzde 80 olduğunu belirten Aslan, "Birkaç güne kadar yüzde 100'e ulaşır. Amacımız yurt dışından gelen turist sayısının artması. Şu anda İngiltere pazarının açılmasını bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler var. Şu an bütün yurt dışı pazarları devreye girmiş değil. Bunun açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, bölgede tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Bölgenin genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun olması nedeniyle güvenli görüldüğüne dikkati çeken Yağmur, bölgeye yoğun bir talep olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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