Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Kış Sezonu Seferleri Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Kış Sezonu Seferleri Başlıyor
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Seferler, Ankara-Kars hattında düzenlenecek ve toplam 60 sefer yapılacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Trenimiz Ankara- Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars- Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak" dedi.

'BİLET SATIŞLARI 27 EKİM'DE BAŞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı, 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini bildirdi. Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin bireysel ve tur paketleri olmak üzere 2 şekilde satışa sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
