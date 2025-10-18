Haberler

Kaleüçağız Köyü, 'En İyi Turizm Köyü 2025' ödülünü kazandı!

Kaleüçağız Köyü, 'En İyi Turizm Köyü 2025' ödülünü kazandı!
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleüçağız Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Köyü 2025' ödülüne layık görüldü. Ödül, köyün kültürel ve doğal varlıklarını koruma, sürdürülebilir turizm uygulamaları sağlama ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlama konusundaki başarılarını taçlandırdı.

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı doğa ve tarih cenneti Kaleüçağız Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nce 'En İyi Turizm Köyü 2025' ödülüne layık görüldü.

Demre'ye bağlı Kaleüçağız köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından yürütülen 'Best Tourism Villages-En İyi Turizm Köyleri 2025' programı kapsamında, dünya çapında seçilen köyler arasına girerek 'En İyi Turizm Köyü 2025' ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, dün Çin'in Huzhou kentinde gerçekleştirildi. Törene, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ile eşi Samiye Duran katılarak Kaleüçağız köyü adına ödülü teslim aldı. UN Tourism değerlendirme sürecinde, yaklaşık 60'tan fazla üye devletin adayları ve uygulamaları dikkate alınarak yapılan titiz incelemeler sonucunda Kaleüçağız; kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamaları alanlarında örnek gösterildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Demre'mizin dünyaya açılan yüzü Kaleüçağız, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törende bu büyük onuru aldı. Köyümüzün adının dünyanın en iyi turizm köyleri arasında anıldığını görmek tarifsiz bir gururdu. Bu ödül, Üçağız'ın sadece doğal güzelliklerinin değil; aynı zamanda kültürünü, tarihini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını koruma konusundaki başarısının da bir simgesidir. Bu ödül, yalnızca Üçağız'ın değil, tüm Demre'nin dünyaya armağan ettiği bir gurur nişanıdır. Bu başarı, Demre'nin uluslararası alanda tanınan, sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla örnek gösterilen bir ilçe olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu.

KALEKÖY- KEKOVA BÖLGESİ

Kaleüçağız Köyü, yerel olarak sadece Kale veya antik Simena olarak da isimlendirilen Demre ilçesinde Kekova adasının da bulunduğu antik bir Likya bölgesi. Aperlae'nin kısmen batık kalıntıları ve bir kalesi olan küçük bir köy. Ada kısmına ulaşım sadece deniz yoluyla mümkün. Kekova bölgesi 260 kilometrekare ve Kekova adasını, Kaleköy ve Üçağız köylerini ve Simena, Dolchiste ve Teimioussa adlı dört antik kenti kapsıyor. Üçağız eski adı Teimioussa, Kaleköy'e 1 kilometre uzaklıkta, aynı adı taşıyan küçük bir koyun kuzeyinde, doğusunda Teimiussa harabeleri olan bir köy. Üçağız ismi, açık denize açılan üç çıkışa atıfta bulunarak 'üç ağız' anlamına geliyor. Kekova ise Likya dilinde Dolichiste ve Üçağız açıklarındaki küçük, kayalık bir ada ve 4.5 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip. Üzerinde evler, pansiyonlar ve kafeler bulunan ve teknelerle ulaşım sağlanan kısım adanın karşı kıyısında, anakaraya bağlı Kaleköy. Kuzey tarafında ikinci yüzyılda depremlerle yok olan deniz altında kalarak günümüzde 'Batık Kent' olarak da geçen antik Dolkisthe kentinden kalma batıklar yer alıyor. Kekova ve çevresi 18 Haziran 1990'da dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
