Bakan Ersoy: Kapadokya'da hedef ziyaretçi süresini uzatmak

SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı Türkiye- Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Mustafapaşa, taş konaklarıyla, tarihi sokaklarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, insan hikayeleriyle ve hoşgörü kültürüyle Kapadokya'nın yaşayan hafızası adeta. Burası geçmiş ile geleceğin buluştuğu, kültürün hayatın içinde yaşamaya devam ettiği müstesna bir mekan. Dünyamız, tarihinin en derin değişim süreçlerinden geçmekte. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler baş döndürmekte. Bu zorlu döneme karşılık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz bir istikrar adası haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, bölgesel krizlerin yaşandığı dönemde bile tüm taraflarla konuşan ender liderlerden biri olmuştur. Bu krizlerin ve belirsizliklerin yaşandığı coğrafyada turizm yapmak çok stratejik bir hal aldı. Bizler de bu stratejik alanda her gün yeni proaktif politikalar geliştirerek ilerliyoruz. Eskiden yılın başında bir eylem planı belirleyip ona göre hazırlıklar yapılırdı. Ama artık durum değişti. Biz şimdi günlük, hatta saatlik gelişmelere göre adımlarımızı atıyoruz" dedi.

'BİZİM HEDEFİMİZ ZİYARETÇİNİN BÖLGEDE DAHA UZUN KALMASI'

2025 yılı sonunda bölgedeki müze ve ören yerlerinin 4,5 milyondan fazla ziyaretçi aldığını aktaran Bakan Ersoy, "Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı şehirleri ülkemizin en çok ziyaret edilen yeraltı şehirlerinden yerlerini aldı. Konaklama kapasitemiz her geçen gün büyümekte. Ancak bizim hedefimiz yalnızca ziyaretçi sayısını arttırmak değil. Bizim hedefimiz, ziyaretçinin bölgede daha uzun kalması, daha fazla deneyim yaşamasını, daha fazla harcama yapmasını ve Kapadokya'yı unutulmaz bir kültür destinasyonu olarak hafızasına kazınmasını sağlamak. Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya'da 4 gün, 5 gün, hatta 1 hafta kalsın. Mustafapaşa'da da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin, yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün, gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzlerini keşfetsin. Böylelikle hem turizmcilerimiz sizler, hem de yerel esnafımız kazanmış olsun" diye konuştu.

'PAZAR GÜNÜ HALKIMIZ SANDIK BAŞINA GİDECEK'

Mustafapaşa beldesinin bu hafta sonu önemli bir heyecana sahne olacağını söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Pazar günü halkımız belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerin ortaya koyacağı vizyon ve projelerde Kapadokya'nın geleceği açısından çok büyük önem taşımakta. Mustafa Özer kardeşimiz, Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin önderliğinde kurulan Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Mustafa kardeşimizle halkımıza hizmet için yapacağımız çok iş var. Zaten kendisi iki dönem burada belediye başkanlığı yaptığı, bölgeyi çok iyi biliyor. Sorunlarını, ihtiyaçlarını da biliyor. Baştan itibaren de aynı fikirdeyiz. Koruma, dengeli koruma noktalarında. ve Mustafapaşa bizim açımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından Kapadokya'nın yeni gelişim noktası olarak kabul ediliyor. O yüzden diğer yönetimle uyumlu ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber sizlerle de beraber çok yoğun, hızlı çalışmalar yapacağız Mustafapaşa'da."

692 AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILACAK

Öte yandan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan projelerle Kapadokya'nın karakteristik kaya oluşumları gece saatlerinde de estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür hale getirilecek. Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşabağları Ören Yeri'nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı