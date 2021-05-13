"Aşılıyım" videosuna tepki yağdı, Turizm Bakanlığı apar topar geri adım attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Go Türkiye' isimli hesabından 'Ben aşılandım' videosu paylaştı. Videoda turizm çalışanlarının "Aşılıyım" yazılı maskelerden taktığı görüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Meral Akşener'den de tepkiler peş peşe gelirken, pek çok kullanıcı da videoyu eleştiri yağmuruna tuttu. Tepkilerin ardından söz konusu videonun silindiği görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'Go Türkiye' adlı hesaptan bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi.

"BU NASIL BİR REZİLLİKTİR?"

Meral Akşener de Twitter üzerinden yaptığı paylaştımda videola ilgili, "Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.

"ŞİMDİ SIRA BUNA MI GELDİ?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Turistin göreceği herkesi aşılayacağız" diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi "aşılandım" maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi. Bu nasıl bir rezilliktir?" dedi.

"VATANDAŞI AŞAĞILAYARAK ÜLKE YÖNETİLMEZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabı üzerinden, "Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz. Bu milleti aşısız bıraktılar. Turizm sektörü de dahil tüm ülkeyi batırdılar. Algı yönetimi için yine tweet sildiler ama video her yerde dolaşımda. Vatandaşını aşağılayarak, kandırarak ülke yönetilmez" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATILDI

Videoya kullanıcılardan tepki gösterdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısının da olumsuz eleştirileri sonrası, Bakanlık videoyu hesabından kaldırdı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demiş tepki toplamıştı.