Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama

ANKARA (DHA) - PANDEMİ nedeniyle yaklaşık 21 ay önce ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması, Kars'ta sevinçle karşılandı. 15 Aralık günü Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 1300 kilometrelik yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde karşılanan trenin yolcuları unutulmaz dakikalar yaşadı.

Turistik Doğu Ekspresi treni, pandemi nedeniyle yaklaşık 21 aylık aranın ardından yeniden seferlerine başladı. 15 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan, yaklaşık 1300 kilometrelik yolu 33,5 saatte alan tren, yolcularıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Sarıkamış Tren Garı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve yöresel aşıkların türküleriyle karşılanan Doğu Ekspresi, kısa bir molanın ardından Kars'a hareket etti. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde yapılan yolculuk sırasında davetlilere kenti tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Saat 01.20'de Kars Tren Garı'na varan trenin yolcuları çiçeklerle karşılandı. Kafkas halk oyunlarının gösteri yaptığı karşılamada yolculara sıcak çorba ikram edildi. Variller içerisinde yakılan ateş başında fotoğraf çektiren yolcular, müzikle dans etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise yolculara KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

'SEFER SAYISI ARTIRILSIN'

Peynir üreticisi Onur Çelik de başlayan seferlerle piyasanın canlanacağını beklediklerini söyleyerek, "Pandemi nedeniyle uzun zamandan beridir işlerimiz pek iyi gitmiyordu, bu gelen turistlerden dolayı inşallah işlerimizin iyi olacağını umut ediyoruz. Misafirlerimizin coğrafi işaret alan tadı ve süt oranı fazla olan kaşar peynirimize rağbetleri bulunuyor, en çok eski kaşar ve gravyer peyniri talep ediliyor. Güncel fiyatlarımız da bu son gelen çiğ süt fiyat farkından dolayı biraz yükseldi, şu anda eski kaşarımızın kilosu 70 lira, taze kaşarımızın kilosu 60 lira ve çeçil peynirimizin kilosu 50 lira" dedi.