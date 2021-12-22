Turgutlu'da emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

MANİSA (AA) - İçişleri Bakanlığınca 'bi hareketine bakar hayat" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Turgutlu'da vatandaşlar, simülasyon aracı içinde emniyet kemeriyle kaza deneyimi yaşadı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar, simülasyon aracına binerek emniyet kemeri takıldığında kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etti.

Turgutlu Trafik Tescil ve Denetleme Amiri Komiser Yardımcısı Hüseyin Şin, gazetecilere simülasyon aracının emniyet kemerinin önemini anlatma konusunda etkili bir araç olduğuna işaret etti.

Şin, "Simülasyon aracımızla vatandaşlarımıza oluşacak kazalarda kemerin sağlayacağı faydaları, kemer takmazlarsa başlarına ne gelebileceğini gösterebiliyoruz. Bilindiği üzere emniyet kemeri can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60'a kadar azaltır. Biz de bu yönde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 370 kişinin simülasyon aracında kaza anını deneyimlediği belirtildi.