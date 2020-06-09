Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısı korona virüs salgını ile mücadele alınan tedbirler kapsamında iki ay aranın ardından gerçekleşti.

Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü
09.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:35

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısı korona virüs salgını ile mücadele alınan tedbirler kapsamında iki ay aranın ardından gerçekleşti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında eski belediye binasında yapılan Haziran ayı meclis toplantısı Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitler ve korona virüs salgını ile kahramanca mücadele ederek hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda 10 gündem ve 4 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Akın'ın ülke gündemi ile ilgili yaptığı kısa bir konuşmayla başlanan Haziran ayı meclis toplantısında Başkan Akın şu ifadelere yer verdi: "Maalesef şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. Bugün İstanbul'da kadınlarımıza yönelik vahşi bir hareket yaşandı. Korona virüs ile ilgili süreç devam ediyor. Sıkıntılı günlerde yaptığımız toplantının hem Turgutlu'muza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Haziran ayı meclis toplantısında ilk gündem maddesi olarak mart ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü.

Gündem ikinci maddesinde yer alan Başkanlık Makamının 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek meclis üyeleri tarafından yeterli görüldü.

Encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Plan - Bütçe Komisyonu ile diğer İhtisas Komisyonlarının üye sayısının Meclisçe belirlenmesi görüşülerek üye sayısının 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Tarife Komisyonu kurularak üyeliklerine Olcay Özsürücü, Recep İşleyen, Hasan Yaman, Mustafa Yavaş, Hasan Koç olmasına oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde yer alan 3 adet daimi Encümen Üyesi Belediyemiz Meclisince gizli oylamayla belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Cem Yıldıracan, Mustafa Yavaş, Ömer Sakı, İlhami Dinçer, Barış Erbaş, İbrahim Gökdere isimleri, üye olarak seçildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar Komisyon üyeliklerine Veysel Başcı, Serhat Seyhan, Hasan Koç, Burhan Irk, Hüseyin Maliz'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Plan-Bütçe Komisyon üyelerinin İsmail Parmaksız, Ferhat Yıldız, Hasan Buka, Barış Erbaş, Fehmi Gülen'in seçilmesi oy birliği ile meclisten geçti.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 2019 yılı Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi 17 çekimser oy, 13 kabul oyu aldı.

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, belediyeye ait taşınmazlar üzerinde GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait trafolar bulunan gayrimenkullerin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde yer alan, "Belediye hizmetleri ve görevlerinden olan projelerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesine uygun olarak 2019 bütçe gelirimizin (güncellenmiş) yüzde 10'unu aşmayacak şekilde 6 milyon TL'sına kadar bankalardan nakit kredisi kullanılması ve bu kredi için bankalarca istenecek teminatlar için kira gelirlerimizi teminat göstermek, belediyeye ait taşınmazları ipotek vermek veya İller Bankası payımızı kredi alacağımız bankaya aktarmak gibi teminatlar karşılığında 5 yıl vadeli kredi kullanılması hususu" görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin on birinci maddesi, 'Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği' görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on ikinci maddesi, "İlçemiz Irlamaz Çayı kenarında bulunan 6. Mıntıka 2572 ada 1 parsel 173 bin 707,65 metrekare spor alanına ilişkin taşınmaz kullanım hakkı 19/01/2007 tarihli Encümen Kararı ile 10 yıllığına Turgutlu Spor Kulübü Derneğine verilmiştir. İş bu taşınmaz, 30/07/2018 tarihli protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu Belediyesine 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmiştir. Söz konusu 6. mıntıka 2572 ada 1 parsel 173 bin 707,62 metrekare spor alanının işletme hakkının 10 yıl süre ile ve yıllık bin TL bedel üzerinden Turgutlu Spor Kulübü Derneğine devri hususu" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Rıdvan Akgün tarafından Belediyeye açılan işçilik alacakları davasında uzlaşma hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Akın, meclis toplantısının sonunda bir yıllık encümen üyelikleri sona eren İbrahim Çevikbudakçı, Hasan Buka ve İbrahim Parkmaksız'a görev süreleri içerisinde hayata geçirdikleri çalışmalar ve emekleri için teşekkür plaketi takdim etti.

Turgutlu Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından ise sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:15:28. #1.15#
title