Turgut Özakman kimdir? Turgut Özakman nereli, neden öldü? Turgut Özakman eserleri, kitapları

Yazar ve avukat Turgut Özakman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg olarak çalışmalara başladı. TRT'de çeşitli kademelerde görev aldı ve Radyo-Televizyon Yüksek Kurulunda üyelik ve başkanlık yaptı.Turgut Özakman kaç yaşında vefat etti?

Turgut Özakman, hizmetleri neticesinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitelerinden fahri doktor unvanı almıştır. 2006 yılında ODTÜ tarafından ise Üstün Hizmetler Ödülü verildi. Özakman'ın kaleme aldığı birçok eseri bulunuyor. İşte, ayrıntılar...

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR?

Özakman, 1 Eylül 1930 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı ve sonrasında Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam etti. Böylece Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak katıldı. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı; Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve 1983-1987 yılları arasında aynı kurumda genel müdürlük yaptı. 1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulunda üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun süre Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı ve dramatik yazarlık dersleri verdi.

28 Eylül 1998'de, üstün hizmetleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi, 2006 yılında Ege Üniversitesi ve 2007 yılında Ankara Üniversitesince 'fahri doktor' unvanı verilen Özakman'ın adı,

Nisan 2002'de Eskişehir Belediye Başkanlığı'nın, açtığı ikinci tiyatroya adı verildi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özakman'a Üstün Hizmet Ödülü verdi. Turgut Özakman'ın üç çocuğu ve dört torunu vardır. 28 Eylül 2013 tarihinde koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etmiştir.

KİTAPLARI

Korkma İnsancık Korkma, 1994

Romantika, 2000

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, 2002

Şu Çılgın Türkler, 2005

Diriliş - Çanakkale 1915, 2008

Cumhuriyet - Türk Mucizesi, 2009

Cumhuriyet - Türk Mucizesi 2, 2010

Çılgın Türkler - Kıbrıs, 2012

Dr. Rıza Nur Dosyası, 1995

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, 1995

Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, 1997

"Mustafa" Filmi Hakkında, Aralık 1998

Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, 1983

Radyo Notları, 1969