Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
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Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti

02.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:01

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı bir köyde gece saatlerinde ahıra giren ayılar, 70 koyunu telef etti. Koyunların sahibi, "Büyük emek verdiğimiz hayvanlar telef oldu" diyerek olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Tunceli Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan besici Özkan Özdemir'in ahırına gece saatlerinde boz ayılar girdi. Yaklaşık 150 koyunun bulunduğu ağılda 70 koyunu telef eden, bazılarını da yaralayan ayılar, köpeklerin havlaması ile bölgeden uzaklaştı.

SABAH GELDİĞİNDE DURUMU GÖRDÜ

Günün erken saatlerinde ağıla giden Özdemir hayvanlarına ayıların saldırdığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Özdemir, "Büyük emek verdiğimiz hayvanlarımız telef oldu. Ahır, evden uzak bir noktada olduğu için durumdan ancak sabah haberimiz oldu" dedi.

EKİPLER RAPOR TUTTU

Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaralanan ve telef olan hayvanlarla ilgili rapor tuttu. Telef olan koyunların iş makinesiyle kazılan kuyulara gömüleceği belirtildi.

Olay sonrası bu görüntüler ortaya çıktı;

Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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