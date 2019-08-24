Tunceli'de 22. Geleneksel Bal Festivali

24.08.2019 13:00

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde 22. Geleneksel Bal Festivali açılış programıyla başladı.



Türkiye'de en kaliteli ballarının üretildiği yerlerden biri olan Pülümür'de yapılan festivalin açılışı Christian Ude Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival açılışında, balın kalitesi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilirken, katılımcılara da bal ikramında bulunuldu.



İlçenin ender coğrafyalardan birine sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "İlçemizin bölgemizin nefes alınacak yerlerden biri olarak kalması bizleri için bölgenin önemini aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttırmaktadır.Bundan sonra da korunması için özen ve itina göstermemiz zorunluğunu doğurmaktadır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Doğan tarafından ilçede araştırma yapılmıştı. Çalışma sonuçlarında, bin 600 metreden başlayıp 3 bin 300 metre yüksekliğe çıkan oldukça dağlık bin 500 kilometre yüzölçümüne sahip bir yöreyi kapsadığını, Munzur dağlarında bin 407 türün tespit edildiğini, Munzur dağları florasında bulunan 275 endemik bitkiden 39'unun yalnızca burada bulunduğunu saptanmış. Pülümür yöresinin florası ile ilgili hazırlanan ön araştırma sonucunda 891 taksonun yayılış gösterdiği 159'unun endemik olduğu saptanmıştır. Yine yapılan etno botanik çalışma sonucunda halkın çoğunlukla ilaç ve besin olarak kullandıkları saptanmıştır. Bu çalışmaları görünce balın Pülümür için ne kadar önemli olduğunu bir gıda olmaktan öte bu bitki çeşitliliğinden elde edilen balın bir şifa kaynağı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır"dedi.



Fidan, "Hep birlikte hareket edersek, Pülümür eski günlerine dönecek"



Bal festivalinin kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen tek festival olduğunu belirten Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan,"Pülümür, çok önemli kadim bir noktada yer alan ilçelerden bir tanesi. Son 20-30 yıldır ekonomik ve güvenlik nedeniyle nüfusumuz azaldı. Ancak ben artık nüfusumuzun tekrar artacağını düşünüyorum. Geri dönüşlerin olması için üretmemiz gerekiyor. Yöresel ürünler bu anlamda önemli. Pülümür balı sadece bölgenin, Türkiye'nin değil belki de dünyanın en kaliteli ballarından bir tanesi. Böyle kıymetli bir ürünü üretme imkanımız var. Ama üretime küstüğümüz için belki son dönemlerde bu miktar azaldı. Yeniden üretim için son bir yılda çok önemli adımlar atıldı. Kooperatif kuruldu. Üretim adına güzel gelişmeler yaşanıyor. Ancak bunu tek başına bir kişinin ya da kurumun yapması mümkün değil. Pülümür'de yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, kaymakamlık, il, ilçe tarım, valilik, bütün paydaşlar bir araya gelerek üretimi tekrar faaliyete geçiriyoruz. Beraber hareket edeceğiz ve başarılı olacağız. Bizim kırsal turizm potansiyelimiz de var. İlçemizde devam eden otel inşaatımız var. İnşallah birkaç ay içinde açılışını yapacağız. Kırsal turizm adına da güzel adımlar atılıyor. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Yeter ki beraber hareket edelim. Herkes üzerine düşene yaparsa Pülümür eski güzel günlerine geri dönecek"ifadelerini kullandı.



4 yıl ara verilen festivalin yeniden yapılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'da, daha önce Pülümür balının marka olduğunu, olumlu adımlarla balın yeniden eski marka değerine döneceğine inandığını söyledi.



Festivalin açılış programına CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA