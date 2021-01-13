Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı

2 gündür etkili olan sağanak yağışlar Tunca Nehri'ni de etkiledi. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı.

KÖPRÜLER SULAR ALTINDA KALDI

Nehir debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde kalarak, yol ulaşıma kapandı.

DEBİ ARTIŞI DURDU

DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.

İşte nehirden görüntüler:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı