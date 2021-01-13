Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı
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Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı

13.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:43

Edirne'de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Debinin yükselmesi nedeniyle köprüler su altında kaldı, yollar ulaşıma kapandı.

2 gündür etkili olan sağanak yağışlar Tunca Nehri'ni de etkiledi. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı.

KÖPRÜLER SULAR ALTINDA KALDI

Nehir debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde kalarak, yol ulaşıma kapandı.

DEBİ ARTIŞI DURDU

DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.

İşte nehirden görüntüler:

Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı
Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı
Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı
Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı
Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FB18: ALLAH AFETSİN NİMETİN VARLIĞINDANDA YOKLUĞUNDANNA ŞİKAYETCİYİZ ALLAHIM NE VERİRSEN HAYIRLISINI VER BİZLERE
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ZİYAA: Bir taraftan barajlar alarm veriyor diger taraftan su baskinlari. .
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SUSKUN: birşey olmaz berekt yağıyor susuz olunmaz yağsın su akar yolunu bulur memleket suya doysun yeraltı kaynakları dolsun
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500
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