Tunç Soyer gözaltına mı alındı? Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer neden gözaltına alındı? - SON DAKİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, belediye başkanı ve yönetimle ilgili kimlikler olmak üzere, merak konusu oldu. Belediye içerisindeki bazı operasyonlar ve eylemler, şehirdeki gündemi etkileyerek halk arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Tunç Soyer gözaltına mı alındı? Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer neden gözaltına alındı, suçlamalar neler? İşte, detaylar…

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi gündeme geldi. Soyer, çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Tunç Soyer, hakkında çıkan haberlerin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.

Tunç Soyer neden gözaltına alındı

TUNÇ SOYER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş.'de taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan Soyer'in, belediyede yapılan denetimlerin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Soyer'in gözaltına alınma süreci, İzmir'deki siyasi ortamı ve yerel yönetimle ilgili soru işaretlerini artırırken savcılıktan yapılan açıklama dikkat çekti.

Savcılıktan yapılan açıklama sırasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olupİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir."