Tüm gözler eleme sonuçlarındaydı! Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
Survivor All Star heyecanı, kısa bir süre önce başladı. Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz arasından adaya veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu.
Türkiye'de ilgiyle izlenen Survivor'da bu sene All Star'ın çekilmesiyle birlikte yarışmaya ilgili daha da arttı. Tüm yarışmacıların güçlü olduğu All Star'da elenen ilk ismin kim olacağı da merak ediliyordu.
18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz sürgün kampına gönderilmişti. Survivor'da yeni uygulanan sürgün kampına giden ilk isim ünlüler takımından Birsen olmuştu.
Kampta 24 saat yalnız kalan Birsen'in yanına daha sonra ise Sercan gelmişti. Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Gizem Kerimoğlu da sürgün kampına giden ve elemeye kalan diğer isimler olmuştu.
Survivor'da eleme adayları Hikmet, Gizem, Birsen ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.
Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ilk yarışmacıyı açıkladı. Halk oylamasına göre Survivor'dan bu sezon elenen ilk yarışmacı Gizem Kerimoğlu oldu.