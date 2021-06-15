ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı
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ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı

Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının sosyal medyada güvenilir kurumların isimlerine benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığını söyledi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının sosyal medyada güvenilir kurumların isimlerine benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığını söyledi.

Bakal, AA muhabirine, dolandırıcıların "oltalama" olarak bilinen yöntemi kullanarak, şüphe duyulmayan internet sitelerinin isimleriyle sosyal medyada hesap açtıklarını, bu yolla binlerce insanı mağdur ettiklerini dile getirdi.

Tüketicileri, "Hediye kazandınız.", "Kredi kartı aidatınızı siliyoruz." gibi mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Bakal, dolandırıcıların tüketiciyi cezbedecek yöntemler denediğine dikkati çekti.

Bakal, sosyal medya kullanıcılarının, dolandırıcılara fırsat vermemek için tüm önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Bakal, şöyle devam etti:

"İnternet dolandırıcıları şimdi de korkutarak ya da güvenilir sitelerin isimlerine benzer internet adresleriyle insanların şahsi bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Tüketici, e-posta ya da telefonuna gelen mesajı açıp internet linkine tıkladığında iş işten geçmiş oluyor. Her ne kadar güvendiğimiz internet siteleri olsa da dikkatli olmaya özen göstermeliyiz. Kaba bir tabir olacak belki ama bedava peynir fare kapanında. Cezbeden mesajlar atıyorlar ve oltaya düşürüyorlar. Dünyanın her yerinde bu tür dolandırıcılıklar var. Sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapanlar var. Tüketicilere önerim, iki faktörlü kimlik doğrulamasını muhakkak yapın. Bu sayede birileri şifrelerinizi ele geçirmiş olsa da telefonunuza gelecek olan iki faktörlü doğrulama sayesinde dolandırıcıya fırsat vermemiş oluruz."

"Telefon sipariş etmiştik, ayakkabı gönderdiler"

Eskişehir'de yaşayan Nermin Kırcı da bir arkadaşının, güvenilir siteden geldiği izlenimi verilen kampanya linkini açarak dolandırıldığını aktardı.

Kırcı, "Siteye güvenip telefon sipariş etmiştik, ayakkabı gönderdiler. Sonradan güvenilir internet sitelerin isimlerine açılan sahte hesapla dolandırıldığımızı anladık. O kadar inandırıcılar ki kanıyorsunuz." dedi.

Adnan Erkek ise internet dolandırıcıları yüzünden teknolojiden faydalanırken korktuklarını belirtti.

Birçok alanda kolaylık sağlayan internet alışverişlerinin kimi zaman kötü sonuçlanabildiğini anlatan Erkek, "Telefonuma birden mesaj geliyor ve 'Bir tıkla hesabınıza 5 bin lira gönderelim' diyor. Telefonun başındakinin ben olduğunu nereden biliyorsunuz? Yakın çevremde dolandırılanlar oldu. Şifresini ele geçirenler hesabından para çekti. Bu yüzden her gün hesabımı kontrol ediyorum." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı
ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı
ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı
ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı
ESKİŞEHİR - Tüketici derneğinden güvenilir sitelerinin taklidiyle dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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