TÜBİTAK - MID UZBEKISTAN Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan - MID Uzbekistan) arasındaki işbirliği çerçevesinde, 2021 yılında yayınlanan ortak Ar-Ge projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye'deki Proje Yürütücüsü

Özbekistan'daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Prof. Dr. Levent TRABZON,

(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Kabir BAKHADİRKHANOV,

(Tashkent State Technical University)

Mikroakışkan Sistem ile Entegre Silisyuma Katkılı Ferromanyetik Nano-Öbeklerin Kullanımı ile Dolaşan Kanser Hücrelerinin Yakalanması

Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ,

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Davron MATRASULOV,

(Turin Polytechnic University in Tashkent)

Dallı Süperiletken Malzemelerde Kuasiparçacıklar ve Solitonların Dinamiği

Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ,

(KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulfatto KHOLMUMİNO,

(National University of Uzbekistan)

Elektrik ve Hidrojen Üretimi için Siyanobakteri ve Biyo-Bazlı İletken Kompozitler Kullanılarak Oluşturulacak Biyolojik Fotovoltaik Sistemi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet