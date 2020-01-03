TÜBİTAK Başkanı Mandal: "TEKNOFEST'in Gaziantep'te yapılacak olması heyecan verici"

03.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:49

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde katıldığı programda, "TEKNOFEST'in Gaziantep'te yapılacak olması heyecan verici" dedi.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "Teknoloji Odaklı Yeni Süreçler" programı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katılımı ve "Bilim ve Teknoloji Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi" konulu konuşmasıyla gerçekleşti.



Programda açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal TEKNOFEST'in İstanbul dışında yapılmasının ve bunun da ilk kez Gaziantep'te yapılacak olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Mandal konu ile ilgili konuşmasında, "Esasında bakılacak olursa iki kez İstanbul'da yapıldıktan ve 1 milyon 700 bin ziyaretçiyi ağırladıktan sonra TEKNOFEST'in Gaziantep'te gelmesi ve burada yapılacak olması heyecan verici. Bu ülke açısından da bir paradigma değişimidir. Özellikle genç arkadaşlarımız açısından baktığımız zaman TEKNOFEST'in buraya gelişi çok önemli ve olumlu anlamdaki değişimin büyük bir göstergesidir" dedi.



"Gaziantep için oldukça önemli bir yıl"



2020 yılının Gaziantep açısından güzel bir yıl olacağını vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2020 yılı Gaziantep için oldukça önemli bir yıl. Bu bakanlığımız açısından, TÜBİTAK açısından ve ülkemiz açısından da çok önemli. Çünkü TEKNOFEST 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul'da yapılmasının ardından üçüncüsünü Gaziantep'te gerçekleştirecek. TÜBİTAK da bu TEKNOFEST'in ana aktörlerinden bir tanesi. Biz burada hem geliştirilen bir çok teknoloji tanıtmak hem de buradaki yarışmaların koordinasyonunda yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.



"2020 yılında 18 ilde DENEYAP Atölyesi kurulacak"



Mandal, 12 ilde devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin 2020 yılında 18 ilde daha faaliyete geçirileceğini aktararak, "TÜBİTAK tarafından 12 ilde devam ettirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2020 yılında 18 ilde daha başlayacak. Bu illerden biri de Gaziantep. Bu DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin dört ana aktörden biri de TÜBİTAK olarak biziz. O yüzden bu da bizim için çok önemli. Ayrıca Gaziantep Bilim Merkezi'nin de bu yıl içinde fiziki olarak inşasına ve sergi salonlarının ihalesine de başlayacağız. Dolayısıyla Gaziantep, 2020 yılında bilim ve teknoloji ile dolu bir il olacak" dedi.



Türkiye'nin yerli otomobili hakkında da değerlendirmelerde bulunan ve bunun gençlik tarafından da benimsendiğini söyleyen Mandal, "Bir hafta önce yerli otomobilimizi tanıttık. Bizim Ankara'da DENEYAP Atölyesi'nde bulunan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerimizle beraberdim ve orada şunu gördüm ki Türkiye'nin yerli otomobili hakkındaki tüm girişimcilik bilgilerine sahip olan bir gençliğimiz var" şeklinde konuştu.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi 10 yıllık bir üniversite olmasına rağmen girişimci ve gelişimci olma yolunda hızla ilerliyoruz. Buna uygun bir ekosistemimiz ve kurulu düzenimiz var. 2014 yılından itibaren de Teknoloji Transfer Ofisimiz kuruldu. Üniversitemizde 2019 yılında kabul edilen ve uygulan ARDEP projelerimiz var. Toplamda 6 adet TÜBİTAK projemiz var ve bunlar 1 milyon 755 bin liralık bir bütçeyi kapsıyor. Biz bunları yeterli görmüyoruz ve daha fazla TÜBİTAK projesi yapmak istiyoruz" diye konuştu.



HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirilen programa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile diğer protokol üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Konuşmaların ardından program soru cevap kısmı ile devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA