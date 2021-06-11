Tüba Üyeleri "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Arasında…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüba Üyeleri "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Arasında…

Tüba Üyeleri 'Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk' Arasında…
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli'nin hazırladığı "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Araştırmasının nihayetinde yayımlanan;

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli'nin hazırladığı "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Araştırmasının nihayetinde yayımlanan; kimya alanında başarılı bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı olarak anlatıldığı kitapta çok sayıda TÜBA Üyesi ve TÜBA-GEBİP Ödül sahibi yer alıyor.

Turkishtime 2017 yılında başlatmış olduğu Bilime Yön Verenler Araştırma serisi kapsamında; 2017 yılında Bilime Yön Veren 100 Türk, 2018 yılında Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasını gerçekleştirdi ve son olarak söz konusu seriye bu yıl Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmasıyla; Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan başarılı Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kitabı yayımladı. Kitap; kimyanın beş ana bilim dalındaki (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) Türk bilim insanlarını, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-Indeksi değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılarak) göre listeliyor.

TÜBA Üyeleri; Prof. Dr. M. Reşat Apak, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Prof. Dr. Erhan Bişkin, Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Timur Doğu, Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Prof. Dr. Atıf Koca, Prof. Dr. Filiz Kuralay, Prof. Dr. Oğuz Okay, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Bekir Salih, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Mustafa Tüzen ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran gerçekleştirdikleri çalışmalarla listeye girerken TÜBA GEBİP Ödülü sahipleri Prof. Dr. Vural Bütün, Prof. Dr. Atilla Cihaner, Prof. Dr. Dilek Odacı Demirkol, Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin, Prof. Dr. Türkan Haliloğlu, Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Prof. Dr. Lokman Uzun Doç. Dr. Gökhan Demirel ve Dr. Tamer Uyar'a da yer verildi.

Çalışmada özellikle uluslararası Web of Science veri tabanında yer alan, bilim insanlarının yapmış olduğu yayınlarının hem üretkenliğini hem de alıntı etkisini ölçerek hesaplanan H-İndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. Diğer yandan akademik isimlerin SCI indeksindeki çalışmalarına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bulunduruldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tüba Üyeleri "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Arasında… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 18:06:42. #1.13#

title