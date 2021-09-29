Yakında provalara başlayacak olan Ünsal, oyunu aralık sonunda sahneye koyacak.

İki yıl önce çok satan romanın haklarını satın alan Ünsal, rüya projesi için çok heyecanlıydı. Ancak araya pandeminin girmesiyle projesini rafa kaldırmıştı. Tiyatro salonlarının açılmasıyla yeniden çalışmaya başlayan Ünsal, 2 milyon liralık bir maliyeti de gözden çıkardı. Kurduğu prodüksiyon firmasıyla tiyatro oyunlarına yatırım yapan Tuba Ünsal, çabasıyla Kültür Bakanlığı'nın 2021 yılında desteklediği oyunlar listesine girmeyi de başardı.

Defne'ye renkli parti

Küçük kızları Defne'nin ikinci yaşını, geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden aile arasında kutlayan cemiyetin ünlü çifti Burak-Melis Hatipoğlu, üçüncü yaşı için renkli bir parti düzenledi.

İstinye'de oturdukları sitenin bahçesinde yapılan partide arkadaşlarıyla bir araya gelen Defne'nin keyfine diyecek yoktu! Ayda Elgiz-Sinan Güreli, Canda Elgiz-Derin Dayıgil, Sesin Yurdaer ve teyzesi Tuğçe Postoğlu'nun da katıldığı doğum günü partisinde Defne, pastasının mumlarını ablası Derin ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Ben de Defne'ye nice güzel yıllar diliyorum.

"Living" koleksiyonu geliyor

Cemiyet dünyasının önde gelen isimleri Ali Nuri-Dilek Türker'in kızı Serra Türker, 2008 yılında kurduğu çanta markası Misela'yı vizyonuyla bir dünya markası haline getirdi.

İngiliz kraliyet ailesinden Hollywood yıldızlarına birçok ünlü ismin kullandığı Misela, artık kabına sığmıyor! Şu sıralar ressam Işık Güner ile hazırladığı şehir koleksiyonuyla gündemde olan marka, çok yakında evlere de girmeye hazırlanıyor. "Misela Living" koleksiyonu üzerinde çalışan Serra Türker, böylece bir hayalini daha gerçekleştirerek, ev dekorasyonunda da vazgeçilmez marka olmayı hedefliyor.

Her şey yolunda

Şubat ayından beri birlikte olan ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Asya Hocaoğlu'nun ilişkisinde her şey yolunda. 8 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Begüm Yücel'den ayrıldıktan sonra mutluluğu Hocaoğlu'nda bulan ünlü DJ, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte bir etkinlikten diğerine koşuyor. Asya Hocaoğlu'nun Çabakçor'u yalnız bırakmadığı ve her yerde eşlik ettiğini öğrendim. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifti ben de Zorlu Center'da gördüm. Renkli ve birbirlerine uyumlu tarzlarıyla çok sempatik görünüyorlardı…

Hürriyet - Magazin Haberleri