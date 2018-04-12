Ttk Başkanı Turan: "Dünyada Ne Kadar Müslüman Varsa, 4'te 3'ü Türklerin Vesilesiyle Müslüman...

Dünyadaki Müslümanların 4'te 3'ünün Türklerin vesilesiyle Müslüman olduğunu belirten Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Bu yüzden dünyada olan her şey, dikkat edin Türk milletini yakından ilgilendiriyor" dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş, "Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadele'ye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu" konulu sempozyuma katıldı. Sempozyuma Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu eski Valisi Dr. Enis Yeter, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Uluslararası 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında düzenlenen, 'Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadele'ye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu' konulu sempozyumda konuşan Prof. Dr. Refik Turan, Kastamonu'nun bilim ve kültür yuvası, bilim ve kültür kaynağı olması dolayısıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya layık bir şehir olduğunu belirtti.

"Dünyada olan her şey Türk milletini ilgilendiriyor"

Türklerin tarihteki önemine değinen Prof. Dr. Turan, "Türkler tarihte 2 bin 300 yıl milletler gibi, devletler gibi hep başa oynayan bir millettir. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Zaten bugün Afrin'de olan, Suriye'de olan, güneyde olan, Ortadoğu'da olan, dünyada olan her büyük tarihin arkasında olana dikkat edin Türk milletini yakından ilgilendiriyor. 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasını kastetmiyorum sadece. Belki bir o kadar mazlum milletlerin de sözcüsü, davacısı, ümidi Türkiye'dir" dedi.

"Müslümanların 4'te 3'ü Türklerin vesilesiyle Müslüman oldu"

Türk milletinin Müslüman oluşunun tarihi de yakından ilgilendiren büyük bir olgu olduğunu ifade eden Turan, "Bugün yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa bunun 4'te 3'ü Türklerin vesilesiyle Müslüman olmuştur. Dünya çapında kurulan devletler de bunun bir sonucudur. Türkiye, Osmanlı Devleti'ni bile zikretsek dünyanın gelmiş geçmiş 3 büyük devletinden bir tanesidir. Bu olgunun bir sonucudur. Bunun atası olan Selçuklu Devleti'ni ayrı bir kenara koymak gerekiyor. Diğer Müslüman Türk devletlerini yine zikretmekte yarar var" diye konuştu.

"Kastamonu, Türkiye'nin temel çivilerinden bir tanesi"

Kastamonu'nun Türkiye'nin vatan olduğu yerlerin temel çivilerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Turan, "Kastamonu hakikaten Türkiye'nin vatan olduğun yerlerin temel çivilerinden, temel mıhlarından bir tanesidir. Kastamonu İstiklal Savaşı öncesindeki savaşlarda kaybettiği gençler ile hüzünlenir. Onlara ağıt düzer. Ama en çok şehit olması dolayısıyla iftihar eder. Bu iftiharında yerden göğe kadar haklıdır" şeklinde konuştu.

"Kastamonu, maddi ve manevi değerlerin birleştiği istisnai şehirlerden biri"

Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının vermiş olduğu ciddi manada şaheserlik düşüncesinin yapısıyla ivme kazanacağını aktaran Dr. Eriş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin coğrafyasında birçok şehir neden Kastamonu diye sorduklarında cevabı çok zor olsa da bütün şehirlerin bir takım vasıfları, Türk İslam dünyası açısından vardır ama maddi ve manevi değerlerin bütünleştiği istisna şehirlerden bir tanesi de Kastamonu'dur. Kastamonu müstesna şehirlerden bir tanesi olduğu için de Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya birçok şehirden daha fazla hak etmiştir diye düşünüyorum. Kastamonu buna değer." - KASTAMONU