TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
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TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti

Eski Tümamiral Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in istifasıyla ilgili "Kırgın mısınız?" sorusuna "Benim devlete kırgın olmam mümkün değil. Bizi devlet büyüttü. İnsan annesine babasına saygısızlık edebilir mi? Ben de devletime saygısızlık edemem" diye cevap verdi.

20.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:15

Geçen Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra TSK'dan istifa eden emekli Tümamiral Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Yaycı'nın Cüneyt Özdemir'in sorduğu "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada çok konuşuldu.

"YEDİRDİ, İÇİRDİ, GİYDİRDİ, EĞİTTİ"

Yaycı, "İstifa mektubunda ne yazdıysam o var. Ama şunu söylüyorum. 13 yaşından beni devlet büyüttü beni. Yedirdi, içirdi, eğitti, giydirdi. Ben bluğ çağına askeri lisede girdim. Amerika'da okuttu. Benim devlete kırgın olmam değil. Ben devlet çocuğuyum. Bizi devlet büyüttü. Ben de devletine saygısızlık edemem. Milletime ne kadar hizmet edebilirsem nereye kadar nefesim yeterse devletime, hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Benim bütün amacım bu " dedi.

"DEVLET ADAMLIĞI BUDUR İŞTE"

Yaycı'nın cevabını Twitter sayfasından paylaşan Özdemir, "Sayın Cihat Yaycı mesleğinin zirvesinde ve Türkiye'ye bunca katkı sağlamışken emekli olması için onlarca numara çevriliyor, çelme takılıyor, Fetöcüler sevinç çığlıkları atıyor, kendisine 'Kırgın mısınız?' diye soruyorum... Devlet Adamlığı budur işte." ifadelerine yer verdi.

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti

CİHAT YAYCI KİMDİR?

1966 yılında Elazığ'da doğan Yaycı, 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında da Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli gemilerinde branş subayı, bölüm amiri ve komutanlık gibi görevlerde bulundu.

Marmara Ünviersitesi'nde insan kaynakları alanında, ABD'de de fizik mühendisliği ve elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkiler bölümünde doktorasını tamamladı.

2016 yılında Tümamirelliğe terfi etmesinin ardından 2017 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

20 Ağustos 2017'de de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Erdoğan'ın Cumartesi günü yayımladığı kararla, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

Yaycı'nın 2019 yılında yayımlanmış "Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur" adlı bir kitabı bulunuyor.

Yaycı'nın ikinci kitabı "Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye" başlıklı kitabı da 2020 tarihini taşıyor.

MAVİ VATAN VE "FETÖMETRE" NEDİR?

Doğu Akdeniz konusunda çok sayıda çalışmaya imza atan Yaycı, Türkiye'nin deniz kıta sahanlığı egemenliğine verdiği "Mavi Vatan" konseptinin mimarı olarak gösteriliyor.

Yaycı, yayımladığı kitaplarda Türkiye'nin Libya ile Münhasır Ekonomik Bölgeler anlaşması imzalayarak, Doğu Akdeniz'de nüfuzunu artırabileceğini ve diğer ülkelerin güç kazanma çabalarını sekteye uğratabileceğini savunuyor.

Gazeteci Mehmet A. Kansu, 26 Kasım'da Anadolu Ajansı'nda yayımlanan makalesinde, Yaycı'nın kitabından uzun alıntılara yer veriyor.

Kansu'nun makalesine göre, Yaycı, Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinde Libya'nın anahtar olduğunu söylüyor ve Akdeniz haritasının farklı bir bakışla ele alınarak, Türkiye'nin Marmaris-Fethiye-Kaş hattının Libya'nın Derne-Tobruk-Bardiya'ya kıyı hattıyla komşu olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye ile Libya'da Trablus merkezli, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Kasım ayında, Münhasır Ekonomik Bölgelerin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma ile Türkiye'nin dünya üzerindeki eğimli duruşundan yola çıkarak diyagonal hatların oluşturulması sonucunda Akdeniz'in karşı kıyısındaki sahillere ulaşmış ve Münhasır Ekonomik Bölgelerin batı sınırını oluşturmuş oldu.

Libya konusu dışında Yaycı'yı görevi süresince gündeme getiren bir diğer konu da "Fetömetre" adı verilen uygulama.

Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Personel Daire Başkanlığı'na getirildiğinde geliştirdiği bu uygulama ile Fethullah Gülen Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan kişilerin ilişki ağları üzerinden halen görevde olan ve bu yapılanmayla bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin tespit edilmesini amaçladı.

Milliyet gazetesinde Eylül 2018'de yayımlanan bir haberde, bu sistemle Gülen Yapılanması ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 bin 500 askerin ve 600 sivilin tespit edildiği belirtiliyor.

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti

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