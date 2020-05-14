Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump, 8 aşının insan deneylerine başlaması için sınırsız fon sağlayabilir. Bu kapsamda ABD'li bilim insanları, Ocak ayına kadar aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini ümit ediyor.

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık üçte birinin görüldüğü ve 85 bini aşkın ölüm vakasının yaşandığı ABD'de salgına hızlı ve acil şekilde çözüm üretilmeye çalışılıyor. Geçen ay, ABD hükümeti ülkedeki koronavirüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için "Warp Speed Operasyonu"nu başlattı.

ÇİN'İN AŞILARI DENENMEYECEK

Projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetimi, dünya genelinde 8 aşının insan deneylerine temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.

21 OCAK'TA 300 MİLYON DOZ DAĞITIMA HAZIR OLABİLİR

Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi önümüzdeki kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını, 21 Ocak'a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini ümit ediyor.

Diğer yandan, bazı aşı ve sağlık uzmanları, Warp Speed Operasyonu'nun olası aşı adaylarını inceleyen şirketler arasında ortak çabalardan ziyade rekabete yol açacağı konusunda endişe duyuyor.

105 FARKLI AŞI GELİŞTİRİLDİ

BioWorld'e göre dünyada şu anda geliştirme aşamasında bulunan 105 koronavirüs aşısı var. Bunlardan ABD'de Moderna, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve en az 3'ü Çin tarafından geliştiren 8'inin insan deneylerine başladığı biliniyor. Ancak, aşı üreten şirketlerin çoğunluğu yeterli fon, personel ve ekipman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

İsmi açıklanmamak şartıyla Science ile konuşma yetkisi verilen uzman, Warp Speed Operasyonu fikrinin Nisan ayı başında ortaya çıktığını söylerek, "Etrafımıza baktığımızda, kahramanca bir çaba olmadan, aşı üretmek için mevcut çabaların hiçbirinin bizi Ekim, Kasım'a kadar gelebilecek olan ikinci bir dalgadan koruyamayacağını gördük. Bu yüzden süreci hızlandırmak amacıyla bu operasyonu başlattık" dedi.

MODERNA'NIN AŞISI FDA'NIN HIZLI TAKİP LİSTESİNDE

Öte yandan, Dünya genelinde koronavirüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hızlı takip listesine alındı.