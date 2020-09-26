Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi
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Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi

26.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:07
Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday göstereceği ismin, 48 yaşındaki ABD 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett olduğu ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday göstereceği ismin, 48 yaşındaki ABD 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett olduğu ileri sürüldü.

CNN'in Cumhuriyetçi üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın yarın Beyaz Saray'da düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracağı Yüksek Mahkeme yargıcı adayı Barrett olacak.

Trump'ın 2018'de Brett Kavanaugh'u atamadan önce Yüksek Mahkeme yargıçlığı için yine Barrett ile görüştüğünü ancak o dönemde Kavanaugh üzerinde karar kılındığını belirten kaynaklar, Trump duyurana kadar bu isimde son dakika değişikliği olabileceğini de kaydetti.

Barrett kimdir?

Louisinia eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada kaldı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz Edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu olarak kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senato'nun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

Ginsburg'un vefatının ardından Yüksek Mahkeme Yargıç adayları arasında ismi geçen Barrett, pazartesi günü Beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüşmüştü.

Ginsburg'un ölümünün ardından yaşanan yargıç tartışmaları

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

Cumhuriyetçi Parti Ginsburg'un yerine bir an önce yeni bir adayın belirlenmesi konusunda adım atacaklarını duyururken, bu konuda gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlatmıştı.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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