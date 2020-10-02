Trump'ın yardımcısı Pence'in Covid-19 test sonucu negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Basın Sekreteri Devin O'Malley, Pence'in korona virüs test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Basın Sekreteri Devin O'Malley, Pence'in korona virüs test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Trump'ın Yardımcısı Mike Pence'in Basın Sekreteri Devin O'Malley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pence'in Covid-19 test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Devin O'Malley açıklamasında, "Mike Pence, aylardır rutin olarak her gün Covid-19 testine tabi tutuluyor. Bu sabah Pence ve eşinin Covid-19 test sonuçları negatif çıktı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, sağlığının yerinde olduğunu ve Trump'a iyileşmesi için iyi dileklerini iletti" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından görevini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi halinde ABD Anayasası'na göre Pence, ABD'nin geçici olarak Başkanlık görevini yürütebilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı