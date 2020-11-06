Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin mevcut başkanı Donald Trump, yolsuzluk iddialarını yinelerken, "Eğer yasal oyları sayarsanız kolayca kazanırım" ifadelerini kullandı. Trump'ın hiçbir temele dayandırmadan yaptığı bu açıklamalar sırasında birçok kanal canlı yayını kesti.

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmezken Demokratların adayı Joe Biden 264 delege kazanarak önemli bir avantaj sağladı. 214 delegede kalan Trump seçimlerin ilk gününden bugüne kadar yolsuzluk iddialarında bulundu.

"SEÇİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dün seçimlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da basın toplantısı yapan Trump, yolsuzluk iddialarını yineledi ve "Eğer yasal oyları sayarsanız kolayca kazanırım. Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, pusulaların neden geç ulaştığına dair de komplo teorileri de üretti ve demokratların aradaki farkın kapanması için ne kadar posta yoluyla kullanılan oya ihtiyacı olduğunu hesapladığını öne sürdü.

"BAŞKAN BİRÇOK YANLIŞ SUÇLAMADA BULUNDU"

Hiçbir temele dayandırmadan yapılan bu iddialar sonrası ABC, CBS ve NBC gibi kanallar canlı verdikleri basın toplantısının yayınını kesti. Kanalların en çok izleyiciye sahip olduğu akşam haberleri saatinde düzenlenen toplantı sırasında NBC sunucusu Lester Holt, "Burada kesmek zorundayız çünkü Başkan birçok yanlış suçlamada bulundu" dedi.

"DOĞRULANMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

ABC sunucusu David Muir de konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve "Burada doğrulama yapılması gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İDDİALARINA TEK TEK YANIT VERDİLER

CNN International yayına devam ederken, toplantıdan sonra Trump'ın açıklamalarını madde madde doğrulama yolunu seçti. İşte CNN'in yaptığı doğrulama maddelerinden öne çıkanlar:

Seçim hırsızlığı: Trump rakibinin seçimleri kendisinden çalmaya çalıştığını iddia ediyor. CNN bunun tamamen temelsiz bir iddia ve seçimlerin meşru olduğunu savundu. Trump'ın rakiplerinin bir şeyi çalmadığını yetkililerin yasal oyları saydığını belirtti.

Kritik eyaletler: Trump, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Georgia'da ilk sonuçlara bakarak buralarda kazandığını iddia ediyor. CNN bunun da yanlış olduğunu, Wisconsin ve Michigan'ı Biden'ın kazandığını, Pennsylvania ve Georgia'da da farkın hızla kapandığını yazdı.

Oy sayımında gecikme: Trump, Georgia'da seçimle alakasız bir yerde boru patladığını ve sayımın saatlerce durdurulduğunu savunuyor. CNN ise olayın oyların sayıldığı State Farm Arena'da gerçekleştiğini, yetkililerin dört saatlik gecikme sonucunda herhangi bir oyun zarar görmediğini söylediğini aktardı.

Kapatılmış camlar: Trump, Detroit'teki bir merkezde oyların sayıldığı binanın camlarının dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatıldığı ve yasal gözlemcilerin içeride bulunmadığını öne sürdü. CNN, Cumhuriyetçi görevlilerin sayım merkezinin içinde olduğunu ve destek ekip geldikten sonra camların kapatıldığını ifade etti.

Sayımdaki görevliler: Trump, "Yarışta sonuca varılmamış yalnızca birkaç eyalet kaldı. O eyaletlerdeki seçim işlemleri Demokratların kontrolünde" demiş ve Georgia'yı örnek göstermişti. CNN Georgia'daki en yetkili seçim görevlisinin Cumhuriyetçi Brad Raffensperger olduğunu yazdı. Nevada'da da yine Cumhuriyetçi Parti'den Barbara Cegavske bulunduğu belirtildi.

Posta oyların durumu: Trump, posta yoluyla kullanılan oyların büyük oranda tek taraflı olduğunu ve Biden'ın lehine sonuçlar çıktığını iddia etti. CNN bunun bir seçim stratejisi sonucu olduğunu vurguladı. Biden'ın kendi seçmenlerini posta yoluyla oy vermeye çağırdığını, Trump'ın ise bu yöntemi güvensiz olarak nitelediğini hatırlattı.

Rakamların tersine dönmesi: Donald Trump, kritik eyaletlerde önde giderken rakamların mucizevi bir şekilde tersine döndüğünü söylerken, "Ne kadar oya ihtiyaçları olduğunu hesapladılar ve sonra onları buldular" dedi. CNN rakamların ilerleyen süreçte değişmesinin posta oylarla bağlantısı olduğunu, sandıkta verilen oylardan sonra açılan posta oyların büyük oranda Biden'a çıktığını ifade etti.