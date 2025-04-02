TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat hakkında ne dedi? Mevlana dizisinin senaristi ne paylaştı?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin senaristi Ali Aydın, son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir açıklamaya imza attı. Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermesi sonrası hedef haline gelmesinin ardından, senarist Ali Aydın'dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Peki, TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat hakkında ne dedi? Mevlana dizisinin senaristi ne paylaştı? İşte, detaylar…

ALİ AYDIN, AYBÜKE PUSAT HAKKINDA NE DEDİ?

Ali Aydın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Pusat'a yönelik tepkilere karşı çıkarak demokratik hakların savunulması gerektiğini vurguladı. Paylaşımı sırasında Aybüke Pusat'ın oyuncu olarak siyasi görüş ya da eylemleri nedeniyle dışlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Aydın; "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun (Aybüke Pusat) demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz, Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım." ifadelerini kullandı.

TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat hakkında ne dedi

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Ali Aydın'ın yazdığı Mevlana dizisinin Tabii platformundan kaldırılması da tartışmaları beraberinde getirdi. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın yaptığı resmi açıklamada, Ali Aydın'ın kurumsal bir bağı bulunmadığı belirtilerek, dizinin platformdan çıkarıldığı duyuruldu.

Mevlana dizisinin senaristi ne paylaştı

Ali Aydın ise bu karara sessiz kalmayarak sert bir dille yanıt verdi. Senaristlik sürecine dair açıklamada bulunan Ali Aydın, diziyi Sobacı göreve başlamadan önce yazmaya başladığını belirterek, alınan kararı "vizyonsuzluk" olarak nitelendirdi.