TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı büyük ilgi gördü
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TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı büyük ilgi gördü

Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", 15 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümüyle ilgili bu akşam yayınlanan yeni fragman büyük ilgi gördü.

11.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:39

Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan Masumlar Apartmanı'nın ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.

HAN, İNCİ'NİN PEŞİNDEN GİDEBİLECEK Mİ?

İnci'nin (Farah Zeynep Abdullah), Han'la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han'ın omuzlarına binen "Ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama" yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor. İnci ile karşılaşana kadar "ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama" yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci'nin "gitsene peşinden" dese de gidebilecek mi?

TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı büyük ilgi gördü

AŞK, TRAVMALARI YENEBİLECEK Mİ?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 15 Eylül Salı akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı büyük ilgi gördü
TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı büyük ilgi gördü
TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı büyük ilgi gördü
TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı büyük ilgi gördü
TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı büyük ilgi gördü
Haber Yorumları (3)
BALÇOVALI: Ayşegül İnanki sana aşığım.Ama sen evlisin.
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AVNİ: hastalık kol geziyor.dizi filimlerin çekimi yasaklansın.sinema salonlari kapatılsın.
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AVNİ: idam gelsin.
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