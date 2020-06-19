TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek

TRT'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na katılmak için 12 gün kaldı.

TRT'nin
19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:10

TRT'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na katılmak için 12 gün kaldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp onları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın başvuru tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Gençlere iletişimin profesyonelleri ile buluşma imkanı veren yarışma, ayrıca katılımcılara TRT'de kariyer fırsatı da sağlayabiliyor.

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, sadece iletişim fakültelerini değil, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve meslek yüksekokullarındaki iletişim ile ilgili bölümleri de kapsıyor. Koronavirüs süreci nedeniyle bu yıl öğrenciler formlarını sadece kendileri imzalayıp başvurabilirken; ilk başvuru sırasında okul onayına ihtiyaç bulunmuyor.

- Bu yıla özel yeni kategori

"Radyo", "televizyon", "haber" ve "internet yayıncılığı" olmak üzere 4 ana kategori ile bunlara bağlı 12 alt kategoride düzenlenen yarışmaya, bu yıl ek olarak koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evden devam eden gençler için yeni bir kategori oluşturuldu.

Gençler "Ev Hayat Dolu" adlı yeni kategoriye teması salgın olan eserlerle katılabilecek. Yaratıcılığın ön planda tutulacağı yeni kategori için değerlendirmeler ev koşulları dikkate alınarak yapılacak.

Yeni kategori ile birlikte bu yıl 5 kategori ve 12 alt kategoride 39 eser ödüllendirilecek.

- Gençlere profesyonel destek: "Ben Olsaydım"

Oluşturulan yeni kategori için evden üretim sürecinde gençlere destek olmak ve geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini dijital ortamda buluşturmak amacıyla başlatılan "Ben Olsaydım" programı, her perşembe saat 22.00'de Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram canlı yayınında farklı bir konuğu ağırlamaya devam ediyor.

Mehmet Çelikyay'ın sunumu ile gerçekleştirilen programda Deniz Satar, Cem Arslan, Hakkı Alkan, Osman Nail Doğan ve Sinan Akçıl gibi isimler konuk edildi.

Katılımcılar, başvuru, katılım koşulları ve yarışma takvimine ilişkin detaylı bilgiye "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Demet Evgar Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:10:34. #1.14#
title