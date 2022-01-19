TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izle! TRT 1 canlı izleme linki... 112 Acil Çağrı sunucusu kim?
TRT 1 'in yeni programı 112 Acil Çağrı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izleme linki araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni program tanıtımlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. 112 Acil Çağrı ilk bölümde neler olacak? Program nasıl işleyecek? televizyon izleyicileri merak ediyor. TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izle! TRT 1 canlı izle!
TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izleme linki araştırılıyor. Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak. İşte, TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izleme linki...
112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikâyesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak. Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar…
112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikâyesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak.
TRT 1 112 ACİL ÇAĞRI CANLI İZLE!
Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar… Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak.
112 Acil Çağrı programını sunucu ve oyuncu Murat Serezli sunacak.
Murat Serezli'nin sunumuyla haftada bir gün ekranlara gelecek olan "112 Acil Çağrı" ilk bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Program her çarşamba TRT 1 ekranlarında olacak.
Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.
Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları"ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.
Rol Aldığı Diziler
- Yeter
- Böyle Bitmesin
- Sevdaluk
- M.U.C.K.
- Yalan Dünya
- Sihirli Annem
- Türk Malı
- Çılgın Kanal
- Teyzanne
- Derman
- Tatlı Bela Fadime
- Hayat Bilgisi
- İşler Güçler
- Savaşçı
- Rol Aldığı Filmler
- Şeytan Çıkmazı
- Deliormanlı
- Ertugrul 1890 (Japonca adı: Kainan 1890)
- Görkemin Yakışıklılığı
- Senin Hikayen
- Seni Seviyorum Adamım
- Süper Türk
- Eyvah Eyvah 3
- Eyvah Eyvah 2
- Will (Amerikan yapımı)
- Av Mevsimi
- Herkes Mi Aldatır?
- Gelecekten Bir Gün
- Kirpi
- Devrim Arabaları
- Kurbanlık
- Görev Kıbrıs
- İş arıyoruz
- Gelecekten Bir Gün (Rol: Salim Bey)
- Pişt (2015)
- Dağ 2 (2016)