TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izle! TRT 1 canlı izleme linki... 112 Acil Çağrı sunucusu kim?

TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izleme linki araştırılıyor. Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak. İşte, TRT 1 112 Acil Çağrı canlı izleme linki...

112 ACİL ÇAĞRI PROGRAMI NEDİR?

112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikâyesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak. Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar…

112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikâyesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak.

TRT 1 112 ACİL ÇAĞRI CANLI İZLE!

112 ACİL ÇAĞRI KONUSU NE?

Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar… Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak.

112 ACİL ÇAĞRI SUNUCUSU KİM?

112 Acil Çağrı programını sunucu ve oyuncu Murat Serezli sunacak.

112 ACİL ÇAĞRI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Murat Serezli'nin sunumuyla haftada bir gün ekranlara gelecek olan "112 Acil Çağrı" ilk bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Program her çarşamba TRT 1 ekranlarında olacak.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.

Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları"ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.

Rol Aldığı Diziler

Yeter

Böyle Bitmesin

Sevdaluk

M.U.C.K.

Yalan Dünya

Sihirli Annem

Türk Malı

Çılgın Kanal

Teyzanne

Derman

Tatlı Bela Fadime

Hayat Bilgisi

İşler Güçler

Savaşçı

Rol Aldığı Filmler

Şeytan Çıkmazı

Deliormanlı

Ertugrul 1890 (Japonca adı: Kainan 1890)

Görkemin Yakışıklılığı

Senin Hikayen

Seni Seviyorum Adamım

Süper Türk

Eyvah Eyvah 3

Eyvah Eyvah 2

Will (Amerikan yapımı)

Av Mevsimi

Herkes Mi Aldatır?

Gelecekten Bir Gün

Kirpi

Devrim Arabaları

Kurbanlık

Görev Kıbrıs

İş arıyoruz

Gelecekten Bir Gün (Rol: Salim Bey)

Pişt (2015)

Dağ 2 (2016)

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