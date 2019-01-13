Troya İçin Çocuklar Oyuncu, Anneleri Ayakkabı Ustası Oldu

Çanakkale'nin Kepez Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Troya'nın Ayak İzleri' projesinde, öğrencilerin anneleri, üzerinde Troya figürleri bulunan yüzlerce ayakkabı, bez çanta ve elbise dikti. Projesinin ikinci etabında ise öğrenciler Troya'yı tanıttıkları bir kısa film hazırladı.

Troya antik kentinin tanıtımını yapmayı planlayan Kepez Atatürk İlkokulu öğretmeni Gülcan Ergun, 'Troya'nın Ayak İzleri' projesini hayata geçirdi. Minik öğrenciler antik dönem kıyafetleri ile Troya'nın hikayesini anlattıkları kısa filminde oynarken, anneleri okulda kurdukları atölyede çanta ve ayakkabı dikti.

Projenin ilk bölümünde Troya figürlü ayakkabılar ve bez torbalar dikmeye karar veren öğretmen Gülcan Ergun ve öğrenci annelerine, Çanakkale Halk Eğitim Müdürlüğü malzeme vermenin yanı sına usta öğretici ve resim öğretmeni görevlendirerek destek verdi.

Çanta ve ayakkabı yapmak için Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki ayakkabı ustalarıyla görüşen, internette araştırma yapan Gülcan öğretmen ve öğrenci anneleri, kısa sürede hem ayakkabı hem de bez torba yapımında kendini geliştirdi.

Okul yemekhanesini atölye haline getiren öğrencilerin anneleri, her gün okula giderek, kumaş kesip çanta ve ayakkabı dikti. Hazır aldıkları ayakkabı tabanlarını diktikleri kumaşlara, hem yapıştıran hem de diken anneler, ayakkabı ve torbaları süslemek için de kumaş boyamayı öğrendi. Ayakkabı ve torbaların üzerine Troya figürleri resmeden anneler, hem boş vakitlerini değerlendirdikleri hem de yüzlerce ayakkabı ve torba hazırladıkları proje kapsamında günlerce işe gider gibi okula giderek çalıştı. Hazırladıkları ayakkabı ve torbaları yakın çevrelerine satan proje ekibindeki anneler, torba ve çantalardan elde ettikleri geliri de okula bağışladı. Okul yönetimi ise, annelerin bağışladığı gelirle okul bahçesinde spor alanı oluşturma, zihin oyunları sınıfı açma ve özel eğitim öğrencileri için materyal alma kararı verdi.

'Troya'nın Ayak İzleri' projesinin ikinci etabında ise Gülcan Ergun'in öğrencileri Troya'yı tanıttıkları bir kısa film hazırladı. Annelerinin diktiği antik dönem kıyafetleri içinde her biri minik birer Troyalı'ya dönüşen Kepez Atatürk İlkokulu öğrencileri, Troya antik kentinde, Troya'nın tarihi, ünlü savaş hikayesi ve şehrin ortaya çıkarılışını anlattılar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri Bora Urgancı ve Songül Başar'ın çekimlerini yaptığı kısa filmin yönetim ve kurgusunda öğretim görevlisi Meral Açıkgöz ve öğretim görevlisi Onur Bayram da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin yanı sıra sosyal medyaya yüklenecek kısa film, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki mahalli kanallara da gönderilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA